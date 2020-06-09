В Беларуси перешагнули рубеж в 50 тысяч случаев COVID-19. Прирост за сутки - 812

Источник материала: Tut.by

По данным Минздрава на 9 июня, в Беларуси зафиксировано 50 265 случаев COVID-19, сообщило ведомство в телеграм-канале . Прирост за сутки — 812 новых случаев.



Фото: Reuters

Выздоровели и выписаны 24 506 пациентов (плюс 626 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента (плюс шесть за последние сутки).

Всего проведено 644 160 тестов (плюс 11 167 за последние сутки). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Показатель Беларуси, по данным на 9 июня, 7,3%.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан в пятницу, 5 июня, рассказала , что заболеваемость COVID-19 пошла на снижение в Минске, Минской и Витебской областях.

— Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз, — заявила Богдан. Она также попросила людей соблюдать меры личной безопасности.

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская сообщила , что жара к резкому снижению заболеваемости коронавирусом не приведет. При этом рекомендовано по-прежнему носить маски и даже очки, чтобы снизить риск инфицирования.

Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

Между тем ВОЗ обновил рекомендации по ношению защитных масок:

в районах с неблагоприятной эпидситуацией ВОЗ рекомендует носить маски всем медикам, во всех отделениях больниц и поликлиник, а не только тем, кто имеет дело с пациентами с COVID-19;

в районах, где наблюдается распространение вируса, людям в возрасте 60 лет и старше и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, рекомендуется носить маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно;

властям ВОЗ рекомендует поощрять ношение масок там, где широко распространена передача вируса, а физическое дистанцирование затруднено, например в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/687777.html