|
Умер президент Бурунди. Ему было 55, и он собирался править долго
10.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался в возрасте 55 лет от остановки сердца, сообщило правительство страны. Нкурунзиза, бывший командир вооруженной группировки народности хуту, затем реорганизовавшейся в партию, 15 лет был президентом Бурунди и неоднократно заявлял, что возглавляет нацию по воле Господа.
В субботу Нкурунзиза почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику в городе Карузи на востоке страны. Там его состояние несколько улучшилось, но в понедельник наступило резкое ухудшение. Усилия реаниматологов не помогли.
Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками, но в 2015 году Нкурунзиза объявил, что пойдет на третий, поскольку в первый раз был избран не населением, а парламентом.
Решение вызвало массовые волнения и попытку переворота со стороны армии. Выступления были подавлены. Погибли, по разным данным, до 1200 человек, порядка 200 тысяч бежали в соседние страны.
Россия и Китай тогда заблокировали в Совбезе ООН внесенный Францией проект резолюции с осуждением действий Нкурунзизы.
В 2018 году он изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет и обеспечив себе возможность баллотироваться снова, но недавно заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет
В последние месяцы Нкурунзизу критиковали за отсутствие мер по борьбе с коронавирусом. Вместо введения карантина он заявил, что народ Бурунди хранит Всевышний.
По некоторым данным, жена Нкурунзизы попала в больницу с диагнозом COVID-19, но заразился ли сам экс-президент, не сообщается.
В самый разгар пандемии — 20 мая нынешнего года — в Бурунди прошли президентские выборы, на которых победил выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.
Бурунди — бывшая бельгийская колония в Восточной Африке с населением чуть менее девяти миллионов человек, в основном хуту, а по вероисповеданию — христиан разных конфессий. Страна не имеет выхода к морю и значительных природных ресурсов, кроме месторождения никеля, и является, по данным Всемирного банка, третьей с конца по бедности в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2018 году он изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет и обеспечив себе возможность баллотироваться снова, но недавно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)