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Умер президент Бурунди. Ему было 55, и он собирался править долго

10.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Республики Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался в возрасте 55 лет от остановки сердца, сообщило правительство страны. Нкурунзиза, бывший командир вооруженной группировки народности хуту, затем реорганизовавшейся в партию, 15 лет был президентом Бурунди и неоднократно заявлял, что возглавляет нацию по воле Господа.


Фото: Reuters

В субботу Нкурунзиза почувствовал себя плохо и был доставлен в клинику в городе Карузи на востоке страны. Там его состояние несколько улучшилось, но в понедельник наступило резкое ухудшение. Усилия реаниматологов не помогли.

Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками, но в 2015 году Нкурунзиза объявил, что пойдет на третий, поскольку в первый раз был избран не населением, а парламентом.

Решение вызвало массовые волнения и попытку переворота со стороны армии. Выступления были подавлены. Погибли, по разным данным, до 1200 человек, порядка 200 тысяч бежали в соседние страны.

Россия и Китай тогда заблокировали в Совбезе ООН внесенный Францией проект резолюции с осуждением действий Нкурунзизы.

В 2018 году он изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет и обеспечив себе возможность баллотироваться снова, но недавно заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул «верховного вождя патриотизма», с которым будущие власти обязаны будут консультироваться на предмет того, что патриотично, а что нет.

В последние месяцы Нкурунзизу критиковали за отсутствие мер по борьбе с коронавирусом. Вместо введения карантина он заявил, что народ Бурунди хранит Всевышний.

По некоторым данным, жена Нкурунзизы попала в больницу с диагнозом COVID-19, но заразился ли сам экс-президент, не сообщается.

В самый разгар пандемии — 20 мая нынешнего года — в Бурунди прошли президентские выборы, на которых победил выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.

Бурунди — бывшая бельгийская колония в Восточной Африке с населением чуть менее девяти миллионов человек, в основном хуту, а по вероисповеданию — христиан разных конфессий. Страна не имеет выхода к морю и значительных природных ресурсов, кроме месторождения никеля, и является, по данным Всемирного банка, третьей с конца по бедности в мире.

 
 
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В 2018 году он изменил конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет и обеспечив себе возможность баллотироваться снова, но недавно...
 
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