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Белорусский тупик: Чем больше проблем с Россией, тем важнее отношения с Западом

10.06.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне ухудшения отношений с Россией и приближения даты президентских выборов повышается важность западного вектора белорусской внешней политики.




Официальный Минск продолжил прилагать усилия для обеспечения диверсификации поставок углеводородов. Так, 5 июня в порт Клайпеды прибыл танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken, предназначенной для Беларуси. Это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок превысил 1 млн тонн нефти, пишет Belarus in focus.

В политической сфере также наблюдается прогресс. На прошедшей неделе с визитом в Минске находился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он стал вторым по счёту лидером страны-члена ЕС (после канцлера Австрии Курца), который посетил Беларусь после отмены большинства санкций. В ходе своего визита Орбан высказался за полную отмену санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

2 июня в формате видеоконференции состоялось второе заседания стратегической консультативной группы Беларусь — Германия. По сообщению беларуского МИДа, на встрече обсуждались возможности расширения и приоритеты сотрудничества между Беларусью и Германией в сферах политики, безопасности, экономики, энергетики, цифровизации, экологии и устойчивого развития, в том числе в контексте эпидемии коронавируса.

Стратегическая консультативная группа — это новый, продвинутый формат двустороннего диалога, в котором принимают участие          представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран.
 
Теги: Минск
 
 
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На фоне ухудшения отношений с Россией и приближения даты президентских выборов повышается важность западного вектора белорусской внешней политики.
 
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