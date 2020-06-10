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Житель Москвы рассказал в Instagram, что он стал добровольцем для испытания вакцины от COVID-19
10.06.2020 10:08 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Москве начались испытания отечественной вакцины от коронавируса. Для участия в них врачи отобрали две группы добровольцев из военных и гражданских. Один из них рассказал, почему он решился на эксперимент, в своем Instagram-аккаунте. Об этом
В среду, 10 июня, агентство
Один из добровольцев решил начать писать о своем опыте в Instagram — в блоге под названием «Вызвал на батл COVID-19». Судя по публикации, его зовут Роман, и он уже приступил к трехнедельной самоизоляции в санатории Зеленограда. Позже его перевезут в Сеченовский университет и вакцинируют. Медики будут пристально следить за его состоянием, а финальный скрининг покажет, сработала ли вакцина.
«Привет, меня зовут Рома и скоро мне поставят экспериментальную прививку от COVID-19, — написал парень. — Я вызвался добровольно, меня не заставлял Билл Гейтс, масоны и даже правительство. Вот что со мной будет происходить:
Аутизмом я не заболею, рога не вырастут — но побочки возможны.
В завершение парень добавляет, что он будет каждый день показывать все, что со ним происходит: «Чем кормят, где сплю, что чувствую, и не схожу ли с ума от одиночества. ⠀
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В Москве начались испытания отечественной вакцины от коронавируса. Для участия в них врачи отобрали две группы добровольцев из военных и гражданских. Один...
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