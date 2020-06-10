Житель Москвы рассказал в Instagram, что он стал добровольцем для испытания вакцины от COVID-19

Источник материала: IT.Tut.by

В Москве начались испытания отечественной вакцины от коронавируса. Для участия в них врачи отобрали две группы добровольцев из военных и гражданских. Один из них рассказал, почему он решился на эксперимент, в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет Medialeaks.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

В среду, 10 июня, агентство ТАСС сообщило о начале испытаний российской вакцины от коронавируса. Проверить ее эффективность на себе вызвались не только военные, как сообщалось ранее , но и гражданские лица. Участники тестирования проходят через медицинское обследование и приступают к первому этапе испытаний — изоляции под строгим контролем врачей. Это нужно, чтобы исключить возможность занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу.

Один из добровольцев решил начать писать о своем опыте в Instagram — в блоге под названием «Вызвал на батл COVID-19». Судя по публикации, его зовут Роман, и он уже приступил к трехнедельной самоизоляции в санатории Зеленограда. Позже его перевезут в Сеченовский университет и вакцинируют. Медики будут пристально следить за его состоянием, а финальный скрининг покажет, сработала ли вакцина.

«Привет, меня зовут Рома и скоро мне поставят экспериментальную прививку от COVID-19, — написал парень. — Я вызвался добровольно, меня не заставлял Билл Гейтс, масоны и даже правительство. Вот что со мной будет происходить:

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Первый этап — 3 недели изоляции в Зеленоградском санатории. Врачи в защитном костюме будут приносить мне еду, брать кровь и мазок из горла. Все остальное время я буду находиться в комнате в одиночестве, без права выхода.

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Второй этап — через 3 недели меня перевезут в „Сеченовку“, поставят катетер и вакцинируют. Ну, а дальше врачи будут пристально следить за тем, что происходит с организмом.

Аутизмом я не заболею, рога не вырастут — но побочки возможны.

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Третий этап — я прохожу финальный скрининг и узнаю результаты: сработала ли вакцина, и оказалась ли она безопасной.

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Что мне это даст?

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Надеюсь, иммунитет от короны

Возможность показать людям, что в прививках нет ничего страшного. Даже в экспериментальных».

В завершение парень добавляет, что он будет каждый день показывать все, что со ним происходит: «Чем кормят, где сплю, что чувствую, и не схожу ли с ума от одиночества. ⠀

Надеюсь, то что испытают на мне, скоро сможете использовать и вы».