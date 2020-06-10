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ЕЭК одобрила проект плана по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС

10.06.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения нового коронавируса в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

ЕЭК одобрила проект плана по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС

"Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией подготовили проект комплексного плана краткосрочных и долгосрочных мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения, направленных на предупреждение распространения коронавирусной и других опасных инфекций, наращивания потенциала систем общественного здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, скоординированной разработки эффективных средств диагностики и вакцинопрофилактики COVID-19", - отметили в ЕЭК.

"Реализация мероприятий, включенных в комплексный план, позволит усилить и скоординировать потенциал систем общественного здравоохранения стран ЕАЭС, который можно будет использовать не только для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, но и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС, - подчеркнул член Коллегии (министр) ЕЭК по техническому регулированию Виктор Назаренко. - План будет способствовать защите населения на едином эпидемиологическом пространстве союза для предотвращения возможных будущих эпидемий".

Комплексный план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний предусматривает взаимный обмен информацией органов эпиднадзора в рамках общих информационных процессов ЕАЭС; совместную разработку рекомендаций; проведение совместных научных исследований и обучения специалистов для отработки согласованных мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

"Документ в целом одобрен на заседании Коллегии ЕЭК и соответствует резолюции высшего органа Всемирной ассамблеи здравоохранения (выпущенной 18 мая 2020 года), которую поддерживают более ста стран - членов ВОЗ", - добавили в пресс-службе.

 
 
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