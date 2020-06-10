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Студенты говорят, что из-за выборов не могут пройти летнюю практику в Минске. Вуз: «Это не так»

10.06.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились студенты Белорусского национального технического университета. По словам молодых людей, в связи с выборами старшекурсникам запретили проходить летнюю практику в Минске. В вузе поясняют: вышло недопонимание. Во-первых, по графику основная часть студентов заканчивает практику до выборов. Во-вторых, если кто-то хочет осваивать будущую профессию в Минске, университет не возражает.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим ​​Фоменок

По словам старшекурсников, у них есть возможность самим договариваться с предприятиями и организациями, где бы они хотели практиковаться. Многие стремятся остаться в Минске.

— В этом году из-за коронавируса найти места было непросто, но мы постарались. И вот как только, казалось бы, вопрос был решен, узнали, что документы на практику в Минске университет не подписывает, — рассказывают студенты. — Нам сказали, ищите что-то по месту жительства.

Студенты связали данную ситуацию с выборами президента, которые назначены в Беларуси на 9 августа.

Георгий Вершина, первый проректор БНТУ, поясняет: студенты не обязаны сами искать практику, места им должна обеспечить профилирующая кафедра. Это первое. Второе — около 90% студентов будут пробовать себя в будущей профессии с 6 по 26 июля, то есть закончат обучение за две недели до голосования. Соответственно, говорит он, выборы и прохождение практики не связаны.

— Однако в связи с эпидемиологической ситуацией наши студенты занимаются дистанционно и разъехались по домам, — говорит Георгий Вершина.

Для того, чтобы минимизировать лишние контакты, например на дорогу из одного населенного пункта в другой, практику им стараются подобрать по месту жительства.

— Приведем пример. Молодой человек уехал в Витебск и учится оттуда. В городе есть организация, где летом с ним готовы работать. В этом случае мы стараемся оперативно связаться с данным предприятием, заключить договор, чтобы студент практиковался на месте и не ехал в Минск.

В случает, если по каким-то причинам человеку не смогут предоставить место практики, ее разрешат пройти позже.

— Это допустимо, — уточняет Георгий Вершина.

— А если человек сам нашел в Минске организацию, сотрудники которой готовы обучить его будущей профессии, заявление на практику ему подпишут?

— Подпишут, никаких вопросов в данном случае нет, — отвечает собеседник. — Единственное, возможна такая ситуация: кафедра определила, что человек будет практиковаться, условно, на Минском моторном заводе, а сам он хочет пойти, допустим, на предприятие «Энергия». Здесь может возникнуть проблема с руководителем практики. Дело в том, что преподаватели стараются вести ребят на практику коллективно — по 10−15 человек. Так им проще контролировать их работу. Однако, чтобы остались довольны и студенты, и педагоги, такие ситуации мы рассматриваем индивидуально.

На этом, отмечает первый проректор, вопросы с практикой не заканчиваются. Есть еще ситуация с общежитиями. По словам Георгия Вершины, многие из их студентов работают в Минске.

— На время практики студенты могут жить в общежитии, но тем, кто хочет остаться в Минске на все лето, придется искать на этот период съемное жилье: в каникулярный период общежитие должно быть освобождено для его подготовки к следующему учебному году, — поясняет Георгий Вершина. — Кроме того, с 15 июня четыре наших общежития закрываются на капитальный ремонт. Для студентов, которые здесь живут перенесли сроки сессии и в том числе сроки практики. Соответственно, к 15 июня им нужно будет выехать из общежития.

Выселиться, отмечают в вузе, придется и тем, кто живет в общежитии № 9. Сюда заселят иностранных студентов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По словам студентов БНТУ, в связи с выборами старшекурсникам запретили проходить летнюю практику в Минске. В вузе поясняют, что это не так.
 
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