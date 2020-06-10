|
Оранжевый уровень опасности объявлен на четверг из-за жары
10.06.2020 18:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. В четверг, 11 июня, максимальная температура составит +34 ºС.
В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30…34 ºС.
В Минске ожидается +30… 32 ºС.
В жару рекомендуется:
Медики предупреждают, что жаркая погода — не повод отказаться от ношения масок в общественных местах.
— Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому опять же все зависит от того, насколько мы сами, каждый человек, будем соблюдать те меры, которые были рекомендованы ранее, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске ожидается +30…32 ºС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)