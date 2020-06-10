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Оранжевый уровень опасности объявлен на четверг из-за жары

10.06.2020 18:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. В четверг, 11 июня, максимальная температура составит +34 ºС.


Фото: Reuters

В дневные часы 11 июня (четверг) во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +30…34 ºС.

В Минске ожидается +30… 32 ºС.

В жару рекомендуется:

  • как можно меньше находиться солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
  • употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Медики предупреждают, что жаркая погода — не повод отказаться от ношения масок в общественных местах.

— Ожидать, что такая погода приведет к резкому снижению заболеваемости сама по себе, не приходится. Поэтому опять же все зависит от того, насколько мы сами, каждый человек, будем соблюдать те меры, которые были рекомендованы ранее, — рассказала заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

 
Теги: Минск
 
 
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