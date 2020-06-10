В больнице пояснили, как делали начисления медсестрам, которые жалуются на недоплаты за COVID-19

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что Минздрав дал немало разъяснений о том, как рассчитывать надбавки медикам за работу, связанную с инфекциями по 131 президентскому указу, все равно «вылезают» не оговоренные моменты, которые вызывают вопросы. К примеру, некоторые медики отделения анестезиологии и реанимации 5-ой городской клинической больницы в Минске говорят , что в мае у них удержали часть зарплаты из-за того, что в апреле начислили слишком большие надбавки за работу с коронавирусными больными. Администрация больницы поясняет, что никаких перерасчетов не было. Просто пришли новые разъяснения от Минздрава и табель пришлось уточнить.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, несколько дней назад в редакцию обратились медсестры отделения анестезиологии и реанимации Пятой городской клинической больницы в Минске.

— За работу с коронавирусом у меня была в мае надбавка 3709 рублей — это грязными. Потом я посмотрела на сумму, которая должна прийти на карточку. Вместе с остальной зарплатой она составляла всего 3349 рублей, — рассказала одна из медсестер. Если посчитать чистыми, то одна только надбавка будет 3190 рублей. Получается, что остальная часть суммы вместе с авансом 600 рублей не покрывает работу на ставку. А остальные часы не оплатили.

- Сходили в бухгалтерию. Там объяснили, что пришли новые разъяснения от Минздрава. По ним оказалось, что нам переплатили в апреле за работу с коронавирусными больными. Сказали, что пациентов считать коронавирусными нужно с момента, когда взят мазок. А нам, посчитали все отработанные смены с теми, у кого в итоге подтвердили коронавирус. Поэтому в мае с нас удержали эту якобы переплату. И у меня удержание вышло больше 800 рублей. Но перед всем этим я читала разъяснение от юриста по этому поводу. Он сказал, что по закону никаких удержаний быть не может, если переплата произошла не из-за счетной ошибки, а из-за неправильного применения законодательства.

Руководство больницы пояснило, что никакого перерасчета не было. Просто работникам заплатили по уточненному табелю — в аванс дали больше, а в зарплату меньше.

— Отделение, в котором работают медсестры, которые пожаловались, не инфекционное. Это обычное отделение реанимации, не перепрофилированное в пульмонологическое и не имеющее отношение к инфекциям. Но туда сейчас конечно попадают пациенты, у которых может обнаружится коронавирус, — рассказывают в администрации больницы. — Зарплата у нас 8 числа каждого месяца. То есть апрельскую получили 8 мая. В разъяснениях Минздрава от 30 апреля было описано, как оплачивать работу с коронавирусными больными медикам, которые работают не в инфекционных отделениях. Там сказано, что если в неинфекционном отделении вдруг выявляется зараженный коронавирусом пациент, то медику, который им занимался, оплачиваются рабочие смены, когда он с ним контактировал. Но нигде не было прописано, с какого момента пациента считать коронавирусным.

Руководство больницы говорит, что составить табель за апрель и посчитать, кому и какие надбавки положены, было очень сложно. Нужно было поднять все истории болезней пациентов, посмотреть, у кого брали мазок, у кого он дал положительный результат, кто из сотрудников имел отношение к этому пациенту.

— Естественно к зарплате сделать это не успели. Отделение реанимации все бурлило, люди опасались, что им не заплатят. Но мы и не могли сделать начисления, пока нет документов, — говорят в администрации медучреждения. — Табеля нужно было сдать до 15 мая, чтобы в аванс, который у нас 22 числа, насчитали доплаты за работу с инфекциями. Это отделение подало табель только 20 мая. Мы его быстро рассчитали и 22 числа перевели деньги на карты. 25 мая пришло еще одно разъяснение от Минздрава. В нем четко прописали, с какого момента считать, что медик работал с коронавирусным пациентом — с момента взятия мазка. Получается, что табель, по которому были сделаны первоначально выплаты, был составлен неверно. Там считалась доплата за смены с момента поступления пациента, который в итоге оказался зараженным. Всем это объяснили.

Поскольку начисление надбавок делались уже после выплаты зарплат, и считались уже майскими выплатами и при расчете должны были учитываться новые разъяснения, пришлось составить уточненный табель. По словам администрации больницы, все отделения были предупреждены.

— Это очень большие бюджетные деньги, поэтому нужно было сделать все правильно. Если бы получилось подать табеля изначально вовремя и работникам рассчитали и дали надбавки в зарплату, то никаких уточнений бы не потребовалось. Но это невозможно было успеть сделать так быстро, — поясняет руководство. — Поэтому никаких удержаний не было, просто в майских расчетниках указали правильные суммы к выплате. Получается, что в аванс работникам дали сумму больше, потом данные уточнили и в зарплату дали немного меньше. Минуса в расчетниках нигде нет. Отработанные в мае часы все оплачены, это тоже видно из начислений в расчетниках.

Также в больнице уточнили, что надбавки за май рассчитаны верно, с учетом всех последних разъяснений от Минздрава.