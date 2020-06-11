ВОЗ дополнительно исследует бессимптомные случаи коронавируса, чтобы установить степень их заразности

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



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«С начала февраля мы говорили о том, что [заразившиеся] люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи», — сказал он. «Эти исследования сейчас проводятся», — добавил глава ВОЗ.

Гендиректор подчеркнул, что «ключевой путь» в борьбе с распространением коронавируса — это выявление, изолирование и проведение тестирования людей, имеющих симптомы болезни, а также отслеживание их контактов со здоровыми людьми и помещение в карантин. «Это новый вирус, и мы учимся все время», — отметил он.

На брифинге в Женеве во вторник эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что организация не располагает сведениями о том, какова пропорция среди заразившихся коронавирусом людей приходится на тех, у кого болезнь проходит без симптомов. По некоторым оценкам, эта доля может составлять от 6% до 41%, заявила отметила она. «Мы должны понять, как много людей среди населения не имеют симптомов и, кроме того, как много из них тех, кто переносит [инфекцию] другим», — сказала ван Керкхове. Она подчеркнула, что исследований на эту тему «очень мало». Вместе с тем, по ее словам, источником заражения могут быть как больные с симптомами, так и без симптомов. Эксперт сослалась на «некоторые оценки», согласно которым «около 40% случаев передачи коронавируса, возможно, являются бессимптомными».

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией.