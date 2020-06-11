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На Зеленского составили протокол за нарушение карантина
11.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство внутренних дел Украины передало в суд материалы административного дела о нарушении режима карантина президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 10 июня
По версии МВД, владелец кафе в Хмельницком возобновил свою работу и обслужил посетителей — Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и других чиновников — несмотря на карантинные ограничения.
Теперь главе государству, чиновникам и владельцу заведения может грозить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 1,51 до 3000 белоруских рублей).
Зеленский
В апреле 2019 года Зеленского оштрафовали за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня во время выборов президента страны.
9 июня он заявил, что в начале эпидемии у него была идея
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По версии МВД, владелец кафе в Хмельницком возобновил свою работу и обслужил посетителей - Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и других...
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