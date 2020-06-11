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Где получить справку об отсутствии COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова

11.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где получить справку об отсутствии COVID-19, рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова

Чтобы выехать за границу, теперь понадобится справка об отсутствии COVID-19. Это требование Всемирной организации здравоохранения. И наш Минздрав такие справки разработал – на русском и английском языках. О том, где сдать тест и когда будет готов результат, в программе «ОбъективНо» рассказала заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.


Пройти исследование смогут те, кто собирается в другую страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии коронавирусной инфекции. Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Предварительная запись – и на тест придётся прихватить заявление, копии паспорта и оплаченного билета. 

По последним данным, в Беларуси от коронавируса вылечились 25 тысяч 667 пациентов. За весь период распространения заболевания у нас в стране зарегистрированы 51 тысяча 66 человек с положительным тестом на COVID-19. Проведено почти 660 тысяч тестов.

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Чтобы выехать за границу, теперь понадобится справка об отсутствии COVID-19. Это требование Всемирной организации здравоохранения. И наш Минздрав такие справки...
 
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