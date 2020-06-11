С красной дорожкой и строгими нормами. Как в двух Минских школах прошли совершенно разные выпускные

Источник материала: Tut.by

В школах Минска в связи с коронавирусом ввели ограничения на мероприятия по проведению выпускных вечеров. Разрешили только торжественно вручить аттестаты без развлекательных мероприятий. Мы побывали на совершенно разных выпускных в двух столичных школах.





В одной из старейших школ Минска № 4, которая находится на Красноармейской, серьезно подготовились к празднику. Красная ковровая дорожка, арка во дворе с надписью «party like it’s the 2020» с картонным Оскаром, через которую проходит выпускной класс. Тематика по сценарию: сериал длиной в 11 сезонов с режиссером — то есть классным руководителем. Девушки в платьях в пол или в костюмах, парни в белых рубашках.

Вручение аттестатов проходит на улице — тут расставили стулья для педагогов, родителей и выпускников. В этом году в школе два выпускных класса — 55 учеников. Не пришли на вручение лишь пару человек.

Выпускники: «Каждый своей компанией, кто куда»





Выпускница Мария Гобец говорит, что мероприятие будет коротким им вручат аттестаты, скажут напутственные слова, потом будет вальс и на этом все. Торжество решили проводить на улице, чтобы могли присутствовать и родители, в помещение их бы не пустили.

— И что, дальше вы разойдетесь по домам? — спрашиваем мы.

— Ну, типа того. Думаю, мы не можем вам всего рассказать. Потом что-то будет, — говорит выпускница.

Мария рассказывает, что изначально класс планировал полноценную программу выпускного вечера. Но из-за пандемии выпускной и последний звонок объединили.

— Поначалу было очень грустно, потому что было куплено два платья. Деньги мы собирали с начала года, готовились, но в итоге все пошло на торжественное вручение аттестатов. Мы не планировали собраться когда-нибудь потом, думаю, и сегодня все пройдет отлично.













Выпускница Сабина Попкович — будущий медик. Девушка говорит, что планировали арендовать столовую, а еду заказать в ресторане, но планы сорвались из-за коронавируса.

— Мы сегодня просто проводим линейку с вручением аттестатов и все. Официальных торжеств больше нет. Остальные, по желанию, едут в рестораны — каждый своей компанией, кто куда. Мы, наверное, тоже получим аттестат, отметим это и встретим с друзьями рассвет. Все-таки люди очень устали от всего, что происходит, многие сидели с самого начала на самоизоляции — так что это, как глоток свежего воздуха.

Родители: «Если он заболеет, он пролетит с ЦТ, не поступит и пойдет маршировать»





Торжественная часть прошла так, как и рассказывали выпускники. Руководители школы в перчатках вручили аттестаты и благодарственные письма, дети послушали гимн, песни про школу и Беларусь, станцевали вальс. Правда, людей собралось много и соблюдать дистанцию не всегда получается. В масках — единицы.

Чуть в отдалении от большинства за сыном наблюдает Ольга Филатченкова. Женщина в маске. И, судя по словам, она относится к происходящему серьезно.

— Парень мой не расстроился — он три месяца дома сидел. Я очень расстроилась, что были школьные экзамены. От выпускного мы его не отговаривали — он же уже на экзамен сходил, так что пусть и сюда придет. Маску я его, кстати, просила надеть, но он почему-то без маски, — говорит мама.





Женщина рассказывает, она тоже устала от этой ситуации, но не перестает носить маску: «надо же головой думать, это никуда не исчезает».

— Мой после вручения поедет домой. Буду контролировать. Потому что если он заболеет, он пролетит с ЦТ, не поступит и пойдет маршировать.

Мама одной из выпускниц Валентина рассказывает, ее дочь нормально восприняла новость о том, что развлекательных мероприятий на выпускном не будет.

— Я думаю, дети поменялись. Нет такой сильной общности в классе, что им всем вместе хотелось бы быть в этот день. Вот кучками, с друзьями они планируют посидеть через день-два в кафе. Но нет такого торжества, на которое раньше мы собирались. Все воспринимается спокойно, нет помпезных платьев.













По словам Валентины, в школе просили, чтобы от каждой семьи приходило по одному родителю — в связи с пандемией. Поэтому бабушку они оставили дома, хотя та очень хотела на праздник. Детей в репетициях вальса не ограничивали, мама говорит: «Ей нравится, даже после того, как ей гипс сняли, она сразу на репетицию пошла».

— Месяца полтора назад у меня были волнения. Но, наверное, жизнь берет свое. Все время взаперти сидеть не будешь, надо куда-то выходить. Обычно мы в маске, но раз сегодня на улице, поэтому не надели, — говорит Валентина.

Что касается денежных вливаний в выпускной, мама ученицы сравнивает: до этого школу заканчивала старшая дочь — материально это вышло дороже, с выпускного младшей дочери деньги родителям вернули.

— Но моя сегодня сказала, что некоторые девочки покупали по два платья, а то и по три! А моя купила одно и сказала: «Зато я его буду и потом носить».

Гимназия, где все строго с дистанцией: «Які вальс! У нас зараз пандэмія!»





В гимназии № 23, которая находится на проспекте Независимости, все выглядит намного скромнее. «Вальc? Не, вы што, які вальc! У нас зараз пандэмія!» — говорит один из педагогов, проводя последнюю репетицию перед началом торжества. Во внутреннем дворике гимназии организовали зону для детей, педагогов и родителей — стулья поставили на приличном расстоянии друг от друга.

— Мы змянілі ўсе. Ёсць традыцыі, але ёсць такія моманты у жыцціі, калі лепей ЦТ здаць. Добра, што ёсць магчымасць зрабіць мерапрыемства на вуліцы, — говорят в администрации школы.

Выпускной класс здесь только один — на 17 выпускников. Двое на вручение не пришли.













Выпускники рассказывают, что отмечать окончание школы не будут. Хотя изначально хотели устроить большой праздник — без ресторанов, но своей дружной компанией, с фотосессией. Шикарных платьев и нарядов тут мы тоже не заметили — некоторые парни пришли в обычных футболках, девушки в платьях из масс-маркета, иногда — под кроссовки.

— Мы не будзем святкаваць выпускны — пандэмія. Зараз пафоткаемся і пойдзем. Вось гэта ўсё для нас таксама вельмі цэнна, таму шта гэтага магло бы таксама не быць. Мабыць, калі ўсё гэта скончыцца, то мы ў канцы лета і збярэмся. Зараз мы ўсе хвалюемся, але трымаем дыстанцыю. Нас зараз і бацькі не пускаюць, і мы самі разумеем, што трэба паводзіць сябе адказна, трэба клапаціцца пра здароўе, — рассказывает выпускница Кристина Саковец.





В гимназии тоже обошлись без последнего звонка, вместо этого учителя подготовили видеоролик со словами поддержки и отправили ученикам.

Выпускник Роман Лапич, который получил золотую медаль, тоже говорит, что особых торжеств устраивать не будет

— Святкаваць буду з сям’ёй, буду піць гарбату і заядаць пячэнькамі. Зараз такая сітуація ў краіне, мы не будзем збірацца з аднакласнікамі, мы ўсе разумныя людзі. Спачатку, у начале года, мы хацелі сабрацца разам. Канешне, я расчараваўся. Але, нічога не зрабіць.





Кстати, в 23 гимназии один из одиннадцатиклассников в марте уже переболел коронавирусом. Об этом нам рассказала его старшая сестра Алиса. Сейчас она рада, что выпускной проходит в таком сокращенном формате.

— Брат у меня все принимает как должное — это такая черта характера, поэтому он не расстроился из-за отмены выпускного. Он сейчас серьезно занят подготовкой к ЦТ и решил, что в связи с эпидемиологической ситуацией будет праздновать выпускной дома с семьей.





В гимназии все получилось по-домашнему — первые учителя, напутственные слова педагогов, слезы родителей и детей, белорусские песни. Когда мероприятие закончилось и дети пошли друг с другом обниматься, женщина из администрации все предупреждала: «Нагадваю, трымайце дыстанцыю!». А кто-то принес клубнику и угощал ягодами детей и взрослых.