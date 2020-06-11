Все забоялись высокого риска заразиться. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 11 июня

Источник материала: KYKY

К утру 11 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,3 миллиона. Погибли – 413,4 тысячи человек, излечились – 3,35 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,99 миллиона;

Бразилия: 739,5 тысячи;

Россия: 493 тысячи;

Британия: 291,6 тысячи;

Индия: 276,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 112,6 тысячи;

Британия: 41,2 тысячи;

Бразилия: 38,4 тысячи;

Италия: 34,1 тысячи;

Франция: 29,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 066 случаев коронавируса. Поправились 25 667 человек, умерли – 288.

сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 066 случаев коронавируса. Поправились 25 667 человек, умерли – 288. Похоже, все с новой силой заговорили о высоком риске заразиться ковидом. Во-первых, об этом сказала главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк. Она выразила обеспокоенность, что минчане перестали защищаться от инфекции, хотя пренебрегать мерами безопасности еще ой как рано. Во-вторых, примерно о том же написал активист и блогер Антон Мотолько, и его пост получил большой отклик в соцсетях. Покажите этот текст всем, кто считает, что лето отменило эпидемию, ношение масок и антисептики.

главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк. Она выразила обеспокоенность, что минчане перестали защищаться от инфекции, хотя пренебрегать мерами безопасности еще ой как рано. Во-вторых, примерно о том же написал активист и блогер Антон Мотолько, и его пост получил большой отклик в соцсетях. Покажите всем, кто считает, что лето отменило эпидемию, ношение масок и антисептики. Ну что, полеты в Черногорию для беларусов откладываются как минимум на две недели. Черногория хотела впустить нас к себе с 16 июня, но потом передумала , и распахнет свои двери не раньше 1 июля. Все потому, что ситуацию с коронавирусом в Беларуси эта страна считает нестабильной.

, и распахнет свои двери не раньше 1 июля. Все потому, что ситуацию с коронавирусом в Беларуси эта страна считает нестабильной. На парад в Москву (назначен на 24 июня) отправят 73 беларуских военных. Они представят Беларусь на параде, который проведут в честь 75-й годовщины победы над нацистской Германией.

73 беларуских военных. Они представят Беларусь на параде, который проведут в честь 75-й годовщины победы над нацистской Германией. Ура, после двухмесячного перерыва (из-за вируса, конечно) Купаловский театр вновь открывается для посетителей! И уже готов живьем показать нашумевшую «Паўлінку» – спектакль по пьесе Янки Купалы, написанной в 1912 году. Подробности вот тут .

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Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

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