Все забоялись высокого риска заразиться. Самое важное о коронавирусе в Беларуси к 11 июня

К утру 11 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 7,3 миллиона. Погибли – 413,4 тысячи человек, излечились – 3,35 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,99 миллиона;
Бразилия: 739,5 тысячи;
Россия: 493 тысячи;
Британия: 291,6 тысячи;
Индия: 276,6 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 112,6 тысячи;
Британия: 41,2 тысячи;
Бразилия: 38,4 тысячи;
Италия: 34,1 тысячи;
Франция: 29,3 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Главное по обстановке в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 51 066 случаев коронавируса. Поправились 25 667 человек, умерли – 288.
Похоже, все с новой силой заговорили о высоком риске заразиться ковидом. Во-первых, об этом сказала главный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк. Она выразила обеспокоенность, что минчане перестали защищаться от инфекции, хотя пренебрегать мерами безопасности еще ой как рано. Во-вторых, примерно о том же написал активист и блогер Антон Мотолько, и его пост получил большой отклик в соцсетях. Покажите этот текст всем, кто считает, что лето отменило эпидемию, ношение масок и антисептики.
Ну что, полеты в Черногорию для беларусов откладываются как минимум на две недели. Черногория хотела впустить нас к себе с 16 июня, но потом передумала, и распахнет свои двери не раньше 1 июля. Все потому, что ситуацию с коронавирусом в Беларуси эта страна считает нестабильной.
На парад в Москву (назначен на 24 июня) отправят 73 беларуских военных. Они представят Беларусь на параде, который проведут в честь 75-й годовщины победы над нацистской Германией.
Ура, после двухмесячного перерыва (из-за вируса, конечно) Купаловский театр вновь открывается для посетителей! И уже готов живьем показать нашумевшую «Паўлінку» – спектакль по пьесе Янки Купалы, написанной в 1912 году. Подробности вот тут.
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