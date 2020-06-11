Прощание со школой: в Беларуси прошли выпускные вечера

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят выпускные вечера. Коронавирус, конечно, внес коррективы в многолетнюю традицию. Из-за эпидемиологической ситуации Министерство образования рекомендовало ограничиться вручением аттестатов. Как прощались со школой, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова



Прощание со школой хотели сделать пышным. Но коронавирус изменил планы. А вот выпускную моду не тронул: все те же платья в пол, костюмы. Вчерашние школьники мечтают о будущем, но то и дело вспоминают годы за партой.

«Лично я довольна, как все получилось. Такая камерная обстановка, уютно. Ну это светлая грусть. Наша школа дала нам все, что могла. У нас прекрасные учителя. И я ухожу отсюда с улыбкой», – поделилась выпускница гимназии №17 г. Минска Юлия Эйдина.

«Грустно, если честно, расставаться с учителями. Многих я знаю с пятого класса. Любовь мне к некоторым предметам привили, которые я продолжу изучать в университете», – отметил выпускник гимназии №17 г. Минска Илья Тазин.

Выпускной на школьном дворике – по-семейному. Рядом только самые близкие. Чтобы обезопасить выпускников, стулья расставили на нужной дистанции. Запаслись антисептиком. А аттестаты директор вручает в перчатках. Банкетных.

«Мы приняли решение не лишать детей праздника. Его ждали и родители, и дети. Рекомендовали присутствовать по одном законному представителю. Но вижу, что родители бегут в родную гимназию. И сегодня мы не будем отслеживать один к нам пришел представитель или несколько», – рассказала директор гимназии №17 г. Минска Татьяна Володкевич.

Такого выпускного Светлана Тихонович не припоминает. У доски уже сорок лет. Отпускать выпускников во взрослую жизнь всегда сложно. А сейчас даже нельзя обнять ребят, которых классный руководитель называет «мои дети».

«Мне очень важно, какую бы профессию не избрали мои ученики, главной для них была профессия «человека». В этом нуждается наш сегодняшний мир», – подчеркнула педагог.

В этом году школы в Беларуси заканчивают больше 50-ти тысяч одиннадцатиклассников. Формат выпускного все выбирали самостоятельно. В Минске лишь некоторые учебные заведения оставили торжественную часть. Остальные ограничились вручением аттестов.

«В это сложное время нашли какие- то важные слова и для детей, и для родителей. Вселили уверенность, что у нас все получится и мы все преодолеем. И праздник состоялся», – выразила благодарность мама выпускника Елена Тазина.

«Мы были настроены, что, несмотря на какие-то сложности всей этой ситуации, у нас все будет классно. Здесь сплошной позитив», – отметил отец выпускника Сергей Малеенок.

Впереди у выпускников важный период – вступительная кампания. Но это все потом. А пока они обещают друг другу снова собраться вместе. После пандемии. Чтобы исполнить одну из главных традиций выпускного бала – встретить рассвет.

Централизованное тестирование в Беларуси начнется 25 июня с испытания по белорусскому языку. Из-за пандемии экзамены по некоторым предметам будут проходить два дня.