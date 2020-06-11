Белорусские трудовые мигранты стали заложниками коронавируса. Как серьезно ударил по ним кризис?

Источник материала: Ежедневник

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, что привело к потере работы для белорусских гастарбайтеров. Сегодня многие из них оказались без средств к существованию.

Как известно, причина того, что белорусы уезжают работать за границу, в низких зарплатах у себя на родине. И хотя на проблему невысоких зарплат и трудовой миграции обращали пару лет назад внимание и белорусские власти, она так и осталась нерешенной до сих пор.

Стоит отметить, что активнее всего соотечественники трудоустраиваются в России, Литве, Польше и Чехии. И поскольку многие страны ввели ограничения на перемещение людей из-за пандемии, те белорусы, кто раньше работал в этих и других странах, остались без работы и дохода.

Сколько на самом деле трудовых мигрантов?

Правда, оценить уровень безработицы среди белорусских трудовых мигрантов сложно, поскольку точной статистики, сколько их на самом деле, нет.

Так, по данным департамента по миграции и гражданству МВД, за первый квартал 2020 года из Беларуси уехало на заработки за границу 1455 человек. Это на 796 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные МВД за 2019 год свидетельствуют, что отправились на заработки за рубеж 9061 человек.

Здесь стоит отметить, что данная статистика включает лишь тех, кто нашел заграничную работу через специальные агентства.

Интересно, что если посмотреть на статистику принимающей стороны, то там цифры совсем иные. Эти данные всегда отличаются от белорусских в большую сторону.

Так, к примеру, на днях Wyborcza.pl опубликовала статью, в которой дается информация о работающих в Польше белорусах. Оказалось, что их 42 тысячи. И это только те, кто подпадают под соцстрахование.

«Фактическое число граждан других стран, работающих в Польше, еще больше, потому что некоторые из них работают без страховки», – отметило издание.

Так, по данным российского Министерства внутренних дел, пишет tut.by, в 2019 году на миграционный учет в России первично встали 163410 белорусов, которые в качестве цели въезда в страну указали работу. Это в 39 раз больше, чем по данным белорусского МВД о количестве уехавших в Россию за тот же год.

Ударил по уязвимым группам

Как отметила в комментарии «Ежедневнику» социолог Елена Артеменко, в целом, объем трудовой миграции, к примеру, в Россию по сравнению с периодом до кризиса 2014-2015 годов, у нас снизился. В России ухудшился уровень жизни, разрыв в уровне зарплат у нас и там сократился, потоки трудовых мигрантов переориентировались немного на Польшу.

«Если возьмем Россию, то, что этот рынок труда оказался закрыт для наших мигрантов на этот период, в некоторой степени меньше, чем, к примеру, в 2012-2013 годах, могло бы сказаться, сказалось сейчас», – считает социолог.

«С другой стороны, и у нас в стране ухудшился уровень жизни по сравнению с тем периодом. Особенно это заметно в депрессивных регионах, как например, юго-восточных районах Могилевской области, – продолжила собеседница. – Во-первых, это источник трудовых мигрантов в Россию, во-вторых, у нас сложно с экономикой в этих регионах. И понятно, что коронавирус и закрытые границы ударили по вот таким уязвимым группам, поскольку люди потеряли к тому же и возможность заработка за границей».

Ужесточат ли станы миграционную политику?

По мнению директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, важнейшим среднесрочным вызовом, который ожидает Беларусь, будет ужесточение миграционной политики в других странах.

«Скорее всего, та же Россия, Польша по политическим причинам будут ужесточать свою миграционную политику, и это означает, что люди из белорусских регионов поедут в города», – сказал эксперт на одной из онлайн-конференций.

Между тем, считает Елена Артеменко, к примеру, в России нужно было бы предпринять много шагов, чтобы ужесточить миграционную политику конкретно по отношению к белорусам. По ее словам, в Союзном государстве очень много возможностей для трудоустройства, и белорусам на самом деле очень легко включиться в российский рынок труда.

«Что касается того, что белорусы поедут в города, стоит отметить, что если бы рынок наш труда был достаточно гибким, и людям легко было бы менять место жительства вслед за местом работы, то у нас не было бы такой проблемы с трудовой миграцией за границу», – отметила социолог.

Эксперт обратила внимание на такую проблему, как невозможность арендовать жилье там, где тебе хочется и все из-за высоких цен. По ее словам, только столичные зарплаты дают такую возможность.

Елена Артеменко сослалась на недавнее качественное исследование методом фокус-групп на тему рынка труда в моногородах, результаты которого показали, что белорусы не рассматривают областные центры в качестве источника притяжения и места поиска работы, за исключением городов Минской области.

«Поэтому, когда будут закрываться возможности уехать за границу на заработки из-за таких законодательных ограничений, люди будут очень сильно терять в уровне жизни. Однако, возможно, это подстегнет предпринимательскую инициативу в регионах», – заключила социолог.