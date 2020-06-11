Как коронавирус атакует мир: свежая статистика на 11 июня

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Более 411 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 11 июня 2020-го.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 11 июня

По состоянию на 11 июня в мире зарегистрированы 7 238 723 случаев заражения коронавирусом (было 7 113 366). За сутки добавились 125 357 зараженных.

При этом 411 177 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 406 413 ). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 985 670 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 111 989 человек. Бразилия – 739 503 зараженных и 38 406 жертв COVID-19. Россия. Подтверждены 484 630 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 6 134 человек. Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 290 581 человек, умерли от болезни уже 40 968 пациентов. Индия. В стране коронавирусом заразились 276 146 человек, умерли от болезни – 7 750. Испания. Там вирус подтвержден у 235 561 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов. Италия. В стране зарегистрировали 235 561 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 043. Перу. В стране 199 696 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 571 жертва болезни. Франция – 191 523 больных и 29 299 жертв. В Германии – 186 506 инфицированных, 8 736 человек умерли от болезни.





Коронавирус в Беларуси – последние новости на 11 июня

В Беларуси, по данным на 11 июня, зарегистрировано 51 066 случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Это на 801 случай больше, чем сутки назад.

Умерло 288 пациентов с коронавирусом (+6).

Выздоровели и выписаны 25 667 пациентов (плюс 1161 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Это рекордное число за сутки с начала пандемии.

За весь период пандемии было проведено 659 565 тестов (+15 405).

Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного.

Снижение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

Назван самый пострадавший от COVID-19 город мира

Город находится в Италии.





Город Бергамо в Италии возможно больше всего в мире пострадал от пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори.

В Бергамо проживают около 120 тысяч человек. С начала эпидемии в провинции Бергамо заболели коронавирусом более 13 тысяч человек, погибли – больше 3 тысяч горожан. В самом городе зарегистрировано свыше 600 летальных случаев, передает агентство Анадолу.

Джорджо Гори не исключает, что реальное количество жертв может превышать официальные данные.

"Реальное количество жертв также намного превышает официальное… Мы говорим дополнительно о шести тысячах смертей. Эта реальное число смертей, связанных с коронавирусом", – сказал мэр Бергамо.

По его данным, до 45% жителей провинции соприкоснулись с вирусом, около 35% из них сообщили о типичных симптомах.

"Но нельзя утверждать, что провинция Бергамо уже достигла коллективного иммунитета", – добавил он.

При этом Гори сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке (США) и пришел к выводу, что Бергамо является самым пострадавшим от COVID-19 городом в мире.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое сняли журналисты британского издания Sky news в больнице города Бергамо. На кадрах видно, что зараженных COVID-19 слишком много, их разместили даже в коридорах больницы.

Как известно, Италия долгое время была очагом распространения коронавируса в Европе.

Тройная защита: в ВОЗ расcказали, какие маски защитят от COVID-19

Эксперты изменили требования к маскам от коронавируса.





Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные требования к медицинским маскам. Эксперты уточнили, что маски – и самодельные, и фабричные – смогут защитить от коронавируса, только если будут состоять из трех слоев ткани.

Как говорится в рекомендациях, обнародованных на сайте ВОЗ, маска от коронавируса должна состоять из трех слоев:

внутренний – с функцией поглощения;

средний должен работать как фильтр;

внешний должен быть сделан из неабсорбирующего материала (к примеру, полиэстера).

Именно такая комбинация позволит создать своеобразный механический барьер для коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что тканевые маски следует правильно чистить и носить. В частности, если человек поправляет маску грязными руками, то он подвергает себя риску заражения.

Эпидемиологи призвали обязательно носить маски в общественном транспорте. Особенно это касается людей, старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Медработников в ВОЗ призвали носить средства индивидуальной защиты даже в том случае, если они не работают непосредственно с инфицированными COVID-19.

При этом во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что только лишь ношение масок не сможет остановить пандемию и не должно создавать у людей обманчивое чувство безопасности.

Известный юморист умер от коронавируса

В России неожиданно умер сатирик Анатолий Трушкин – он болел коронавирусом и был госпитализирован.





Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице. Он лечился от коронавируса больше месяца, сообщает телеграм-канал Mash.

Три недели Трушкин лежал в реанимации, но затем ему стало лучше и его перенаправили в обычную палату.

После этого, всего за пару дней состояние Трушкина стало катастрофичным, его вернули в реанимацию, и там он умер. Анатолию Трушкину было 78 лет.

Трушкин более всего известен как автор юмористических рассказов. Он писал монологи для таких сатириков как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур.

Трушкин также писал сценарии для сериалов и книги, и выступал на некоторых юмористических шоу сос воими шутками.