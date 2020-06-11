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Белорусские военные примут участие в параде Победы на Красной площади

11.06.2020 08:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские военные примут участие в параде Победы на Красной площади

Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт в Москве 24 июня.

В этот день 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей. Тогда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и бравшие штурмом Берлин. Не случайно именно на эту дату парад перенесли из-за коронавируса. В строю по Красной площади пройдут 14 тыс. человек – среди них и наши военные. Рота почётного караула – визитная карточка вооружённых сил Беларуси. Элитное подразделение традиционно представляет нашу страну за рубежом и демонстрирует виртуозные навыки строевой подготовки и владения оружием.

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Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдёт в Москве 24 июня....
 
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