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Бельгийского принца оштрафовали за корона-вечеринку

11.06.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из претендентов на бельгийский престол посетил в Испании вечеринку, на которой, судя по всему, заразился коронавирусом. Теперь он должен заплатить более 10 тысяч евро штрафа.


Бельгийский принц Йоахим

Бельгийский принц Йоахим, второй сын принцессы Астрид Бельгийской и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте, должен заплатить штраф размером в 10400 евро за нарушение карантинных правил в Испании. Об этом вечером в среду, 10 июня, сообщило агентство AFP, ссылаясь на испанские власти.

28-летний Йоахим в конце мая приехал на стажировку в Кордову, где посетил несколько вечеринок. После одной из них, проходившей в частном доме, в которой приняли участие около 30 человек, он почувствовал недомогание и спустя два дня получил позитивный результат теста на коронавирус. По действовавшим тогда в Испании правилам было запрещено собираться группами более чем 15 человек.


В качестве племянника короля Бельгии Филиппа, принц занимает десятое место в очереди престолонаследия. По данным Университета Джона Хопкинса, в Испании выявлено более 242 тысяч случаев заражения коронавирусом. От последствий заражения тут погибли более 27 тысяч человек.
 
 
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Один из претендентов на бельгийский престол посетил в Испании вечеринку, на которой, судя по всему, заразился коронавирусом. Теперь он должен заплатить более 10...
 
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