Где можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

Источник материала: Tut.by

Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;

Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Ранее сообщалось, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля.

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском.

Сдать тест смогут те, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции COVID-19.

Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.