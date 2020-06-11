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Где можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

11.06.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

  • Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;
  • Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Ранее сообщалось, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья стоимость ПЦР-исследования для граждан Беларуси составляет 41,38 рубля, для нерезидентов — 56,63 рубля.

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском.

Сдать тест смогут те, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции COVID-19.

Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.
 
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