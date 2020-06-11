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Где можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?
11.06.2020 15:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав в своем
Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.
Это можно сделать в:
Ранее сообщалось, что в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья
Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 будет выдаваться на двух языках — русском и английском.
Сдать тест смогут те, кто планирует поездку в страну, которая требует официальное подтверждение об отсутствии инфекции COVID-19.
Подтвердить свое намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.
Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приема пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.
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Минздрав в своем телеграм-канале пояснил, где в Беларуси можно пройти платные тесты на коронавирус тем, кто планирует ехать за границу.
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