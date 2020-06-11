Минздрав обнародовал официальные данные по коронавирусу в Беларуси на 11 июня

Источник материала: Полесская правда





В Беларуси на 11 июня выздоровели и выписаны 26 тыс. 643 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает официальный Teltgram-канал Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 51 тыс. 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 тыс. 570 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.