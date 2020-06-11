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Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином

11.06.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в преодолении пандемии вируса, в том числе за доставленные в Беларусь защитные средства и особенно за поставку оборудования для производства средств защиты и медицинских масок. Отдельно главы государств отметили сотрудничество министерств здравоохранения двух стран. Президент подробно рассказал о белорусском пути и практике в борьбе с пандемией. Еще одна тема беседы - планируемый визит Председателя КНР в Беларусь.
Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином


Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране очень ждут визита, который еще больше укрепит железное братство и всепогодную дружбу между Беларусью и Китаем. В разговоре была затронута и кадровая тема. Как известно, посол в КНР Николай Снопков будет отозван с этого поста в связи с назначением первым вице-премьером. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь взамен подберет фигуру не слабее. Говоря в целом о ситуации в Беларуси, Президент отметил, что даже в нынешних непростых эпидемиологических условиях экономика работает, ее не останавливали. Все предприятия работают, тем более что в Беларуси нет таких ресурсов, как в Китае. Президент особо подчеркнул, что на сегодняшний день главный вопрос - реализация белорусской продукции на экспорт.


Александр Лукашенко и Си Цзиньпин также обсуждали сотрудничество в парке "Великий камень"


Белорусский лидер с удовлетворением отметил, что он насчитывает уже шестьдесят резидентов из 15 стран мира. Председатель КНР отметил, что очень ценит порядок в Беларуси и путь борьбы с пандемией. В Китае его поддерживают и готовы поделиться опытом. В частности, готовы организовать видеоконференцию Беларусь - Китай, на которой и произойдет этот обмен опытом. У Китая есть такая практика с разными странами, но китайская сторона готова сделать это с Беларусью отдельно, а также поделиться всем необходимым. Си Цзиньпин также поблагодарил за гуманитарную помощь, которую ранее Беларусь оказывала Китаю в связи с эпидемией. Он подчеркнул, что китайский народ это помнит и будет помнить всегда

Председатель КНР особо поблагодарил за условия, в которых китайские граждане работают в Беларуси


Он рассказал о ситуации в КНР. Там сегодня в больнице с коронавирусом находится один пациент, и если встречаются случаи, то они носят завозный характер. Си Цзиньпин также подчеркнул, что давно знаком с Александром Лукашенко и очень хорошо информирован о ситуации в Беларуси, о том, что в стране в скором времени пройдут президентские выборы. Он попросил передать белорусскому народу слова поддержки. "Мы вас поддерживаем, уверены, вы победите, и мы поддерживаем ваш путь развития", - сказал Председатель КНР. Кроме того, китайский лидер рассказал о решениях XIII Съезда ВСНП, отметив, что вместе страны стоят перед серьезными вызовами, но это одновременно и шанс. Говоря об экономическом взаимодействии, Си Цзиньпин подчеркнул, что поддержит белорусский экспорт в Китай, особенно что касается продуктов питания: молочной продукции, говядины, куриного мяса. Узнав, что главная проблема состоит в экспорте, Председатель КНР предложил Беларуси представить свою заявку в соответствующие органы КНР и пообещал, что она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Этим будет заниматься первый вице-премьер, который пока еще находится в Китае. Китай также готов оказывать финансовую помощь. Что касается визита в Беларусь, Си Цзиньпин отметил, что если бы не пандемия, он бы давно состоялся. Он подчеркнул, что очень ценит очные встречи. Они важнее и эффективнее, чем телефонный разговор. Председатель КНР ожидает встречи и уверен, что она состоится.

От своего имени и своей супруги Си Цзиньпин передал самые теплые пожелания белорусскому народу, а также семье Президента и особенно младшему сыну, которого, как известно, в Китае очень любят. Разговор продолжался около 50 минут.

 
 
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Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии. Александр...
 
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