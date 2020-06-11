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Арендная плата в Минске снижена на 20 процентов
11.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Соответствующее решение принял Мингорисполком.
Решение касается всех площадей, предоставленных в столице в аренду с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Послабление предоставят арендаторам, выручка которых из-за эпидемии коронавируса в апреле-мае снизилась на 20% и более.
Арендодатели обязаны предоставить скидку по заявлению арендаторов, пишет
Сообщается также, что в столице действует около 10 тыс. договоров аренды имущества коммунальной собственности города. Претендовать на отсрочку по уплате арендной платы указ N143 позволяет около 46% арендаторов.
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Соответствующее решение принял Мингорисполком.
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