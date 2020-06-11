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Караник о белорусской модели борьбы с COVID-19: Не надо нас упрекать, что мы спасали экономику, а не людей

12.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская модель противостояния COVID-19 зарекомендовала себя только с лучшей стороны. В стране один из самых низких в мире показатель смертности от коронавируса. По количеству тестов на миллион населения — мы также в лидерах. Об этом в эфире «Беларусь 1» рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— По ощущениям мы видим тенденции снижения заболеваемости. Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время. И нам удалось растянуть пик заболеваемости и не допустить перегрузки системы здравоохранения, — рассказал министр.

Что касается второй волны заболевания, то, как отметил Караник, ВОЗ не считает ее неизбежной. Однако наша система здравоохранения готова к любому развитию ситуации, заверил он.

По словам Караника, многие нас обвиняли в том, что страна не вводит ограничительные меры, чтобы не нанести ущерб экономике, в отличие от соседей, которые спасали людей.

— Мне всегда в таких случаях хочется отметить, что белорусская система здравоохранения тоже спасала людей, а не экономику. Просто она начала делать это раньше. Когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, мы ее совершенствовали, развивали, расширяли сеть лабораторий. Потому что мы спасали людей, а не экономику. Когда нас критиковали за избыточный коечный фонд и говорили, что его можно сокращать, мы сохраняли социальный стандарт обеспеченности населения койко-местами. Потому что мы спасали людей, а не экономику.

Министр отметил, что существующие инфекционные стационары помогли сохранить и базу знаний, в них работают люди, которые готовы научить других. Перед нами никогда не стоял вопрос, вводить или нет ограничительные меры, потому что каждый занимался своим делом, а система здравоохранения спасала людей, уверен Караник.

— Когда мы анализируем страны бывшего Советского Союза, страны Европы, мы видим, что в Республике Беларусь соотношение умерших и заболевших одно из самых низких в мире. На сегодняшний момент это 0,56%, а в Российской Федерации это 1,3%. Самые высокие цифры, наблюдавшиеся в Европе, — это порядка 16%.

Министр отметил, что по количеству тестов на миллион населения мы входим в пятнадцать лучших стран мира, а по летальности — на втором месте в этом же списке стран, ВОЗ положительно оценил работу белорусских медиков с контактными лицами.

— Наша система здравоохранения действительно отличается от систем здравоохранения в странах мира, и эта система позволила не допустить взрывного роста заболеваемости и не допустить большого количества неблагоприятных исходов, — подытожил Караник.

Он также заметил, что широкое применение вакцины начнется не раньше следующего года, поэтому все рекомендации по соблюдению мер безопасности остаются в силе.

Напомним, на 11 июня в Беларуси 51 816 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 26 643 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 человека.

 
 
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- По ощущениям мы видим тенденции снижения заболеваемости. Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились последнее время. И нам удалось...
 
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