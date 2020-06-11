После обысков Белгазпромбанк заблокировал сайт, где собирали на помощь медикам

Источник материала: KYKY

Команда ресурса MolaMola сделала заявление: вечером 11 июня перестали работать денежные переводы авторам крауд-кампаний. Осуществление этих операций заблокировало руководство Белгазпромбанка, говорится в сообщении активистов. Банк в одностороннем порядке расторг договор на обслуживание площадки, добавил волонтер Андрей Стрижак.

MolaMola, созданная сыном идущего в президенты Виктора Бабарико Эдуардом, – крупнейшая фандрайзинговая площадка в Беларуси, которая запустилась в марте 2019 года. Проект сотрудничал с Белгазпромбанком. На MolaMola люди собирали деньги на абсолютно любую идею: от помощи бездомным и онкобольным детям – до организации локального опен-эйра. А во время эпидемии коронавируса на сайте появилась отдельная категория – COVID-19. В этом разделе скомпоновали все кампании, так или иначе связанные с борьбой с вирусом. В частности, люди жертвовали средства на закупку СИЗ для медиков, на горячее питание для них же и так далее. Теперь эта опция заморожена.

Последняя прогремевшая в СМИ инициатива на MolaMola – сбор денег для семьи фельдшера лидской станции скорой помощи Павла Палейчика. За короткий срок беларусы перевели ему больше 20 тысяч рублей, хотя медик просил всего о двух тысячах. Палейчик, если не слышали, смело высказался о ковиде на стриме у блогера Сергея Тихановского, получил семь суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, а позже узнал, что начальство не захотело продлевать с ним пятилетний контракт.

В беседе с TUT.by активист и блогер Антон Мотолько, один из сооснователей MolaMola выразил мнение насчет блокировки ресурса. Он счел, что государство испугалось такого примера солидарности беларусов, когда за считаные часы люди донатят требуемые суммы денег для тех, кто в этом нуждается.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, который Виктор Бабарико возглавлял 20 лет (уволился в мае, чтобы включиться в президентскую гонку), нагрянули с обыском. Обыски также прошли и у близких друзей Виктора. Все это случилось как раз спустя сутки после того, как Александр Лукашенко потребовал «прошерстить пузатых буржуев». На нескольких бывших и нынешних сотрудников банка завели уголовные дела. Бабарико допустил, что на него оказывается политическое давление через людей, тесно с ним связанных.