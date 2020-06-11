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Белгазпромбанк заблокировал платформу MolaMola, через которую белорусы собирали деньги на помощь врачам

12.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 11 июня начались ошибки по переводам авторам кампаний на MolaMola, где платежи шли через Белгазпромбанк. Как оказалось, возможность осуществлять операции заблокирована со стороны Белгазпромбанка.


Создатели MolaMola Эдуард Бабарико и Антон Мотолько. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бабарико и Мотолько о том, сколько зарабатывает Mola со сборов врачам и почему они не получают зарплаты

Решение о блокировке принято руководством банка, говорится в официальном заявлении платформы.

— К сожалению, подтвердилось то, что я предположил сразу. Шаг вполне ожидаемый. Удивительно, но, видимо, государство боится даже такого примера солидарности белорусов, когда за считаные часы собираются нужные суммы для тех, кому нужна помощь. Мы будем продолжать работать над проблемой. Плохо, что даже если другой банк готов поддержать проект, на технические доработки со стороны банка обычно нужно от 1 до 6 месяцев. Если есть банк, который готов поддержать площадку и максимально оперативно интегрироваться с MolaMola, будем рады пообщаться, — рассказал TUT.BY один из сооснователей платформы Антон Мотолько.

Мотолько подчеркнул: так как возможность перевода платежей на платформе недоступна, создатели кампаний по сбору средств могут указать на странице описания уже существующих и новых кампаний любые другие возможности перевода денег: расчетные счета, номер карточки.

— Мы этого не запрещали изначально, наша главная задача — помощь людям. Мы всегда понимали ту самую соцответственность этой площадки, — сказал Антон Мотолько.

Напомним, MolaMola — фандрайзинговая платформа, запущенная с помощью краудфандинговой платформы Ulej.by, чьим финансово-технологическим партнером является Белгазпромбанк. Эдуард Бабарико — основатель Ulej.by, сын экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Когда в Беларуси начался резкий рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией, выяснилось, что у врачей не хватает средств защиты. Кампания по сбору денег для помощи медикам стартовала 26 марта, деньги волонтеры собирали через платформу MolaMola. За полтора месяца на платформе запустилось 40 кампаний по сбору помощи медикам по всей стране, и было собрано более 720 тысяч рублей.

Утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыски также проходят у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходили в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Как рассказал в интервью TUT.BY Виктор Бабарико, обыски прошли и у его друзей. На 19.30 друзья так и не вышли с ним на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.

Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

 
 
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Утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыски также проходят у людей, связанных с Бабарико. Обыски проходили в рамках уголовного дела...
 
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