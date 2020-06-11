Они не останавливаются: проблемы у сервиса МолаМола, принадлежащего сыну Виктора Бабарико

"Сегодня, с 19.10 начались ошибки по переводам авторам кампаний на МолаМола.





Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка.





Команда МолаМола будет сейчас делать всё возможное, чтобы восстановить работу сайта".





Речь идет о Белгазпромбанке, в котором сегодня проходили обыски.

MolaMola — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей. Одной из последних кампаний был сбор средств для уволенного за правду о коронавирусе фельдшера скорой помощи из Лиды Павла Палейчика. За пару дней фельдшеру удалось собрать более 20 тысяч рублей и он сам остановил сбор средств - так это кратно превышает его зарплату.





Напомним, что соучредителем МолаМола является сын Виктора Бабарико - Эдуард. Поэтому несложно догадаться, откуда растут ноги у возникших проблем.