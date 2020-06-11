Минздрав об эпидситуации с COVID-19: видим положительную динамику в целом по стране

Источник материала: Вороновская газета





Эпидситуация с COVID-19 в Беларуси характеризуется положительной динамикой в целом по стране, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

«Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания. Часть перепрофилированных медицинских учреждений, которые использовались для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, возвращаются к обычному режиму функционирования и оказывают помощь как многопрофильные больницы. Эта тенденция наблюдается во многих регионах, — сказал Владимир Караник. — Считаем, что мы начинаем спускаться с плато, на котором находились в последнее время. Нам удалось растянуть пик заболеваемости, не допустить перегрузки системы здравоохранения».

Что касается второй волны заболеваемости коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения ее не исключает. В связи с этим ВОЗ призывает страны по-прежнему отслеживать пациентов с подозрением на инфекцию, не снижать объемов тестирования, следить за здоровьем контактных лиц, быть готовыми к оказанию медицинской помощи инфицированным и в случае необходимости вводить некоторые ограничения. По сути, именно такой подход в борьбе с эпидемией изначально и был выбран в Беларуси.

«Когда нас пытались обвинять, что мы не вводим ограничительные мероприятия, чтобы не нанести ущерба экономике, говоря, что наши соседи спасали людей, а не экономику, у меня в таком случае было желание ответить, что белорусская система здравоохранения тоже спасала людей, просто она начала делать это раньше», — отметил министр. Он пояснил, что когда во всем мире сокращали санитарно-эпидемиологическую службу, посчитав ее содержание экономически нецелесообразным, в Беларуси ее совершенствовали, развивали, увеличивали количество лабораторий, проводили их переоснащение.

Вопреки критике избыточного коечного фонда и рекомендациям его сократить в республике сохраняли выполнение социальных стандартов. «Экономически целесообразно или нет содержать эти койки — вопрос дискутабельный, но когда пациенту необходимо оказать медицинскую помощь, а свободных коек нет, — это реальная угроза его жизни и здоровью», — уверен Владимир Караник.

Когда многие страны ликвидировали инфекционные стационары из-за сложности их содержания (в частности, нужна специальная система вентиляции) и узкопрофильности, Беларусь их сохраняла. Во многих регионах они прошли достаточно глубокую модернизацию.

«Инфекционные стационары, по сути, — база знаний и кадров, там есть люди, которые знают, как работать с инфекцией и готовы научить этому других. У нас очень сильная школа инфекционистов. Как показала практика, при наличии подготовленных специалистов в условиях достаточно ограниченного времени можно превратить любую многопрофильную больницу в инфекционный стационар. Но должны быть люди, которые знают, как это сделать: как правильно организовать шлюзы, разделить потоки движения пациентов и персонала, одевать и снимать средства защиты, чтобы снизить риск инфицирования. Это позволило в момент развития эпидемии не ставить вопрос: спасать людей или экономику, каждый занимался своим делом. Система здравоохранения спасала людей, при этом была возможность делать это с минимальным влиянием на деловую активность в стране», — сказал министр.

По его словам, сегодня можно констатировать, что стране удалось не допустить высоких цифр заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения, а следовательно, и проблем с оказанием медицинской помощи. «В Беларуси соотношение умерших и заболевших одно из самых низких в мире — 0,56%. В России — 1,3%, самые высокие цифры, наблюдавшиеся в Европе, — около 16%», — сообщил Владимир Караник. Перепрофилирование коечного фонда, слаженная работа медработников и достаточное количество медицинских учреждений позволило оказать помощь всем, кто в ней нуждается. «Вовремя оказанная квалифицированная медпомощь существенно снижает риск смерти от осложнений коронавирусной инфекции. В любом случае мы будем стремиться совершенствовать свою работу, внедрять новые протоколы лечения, наблюдения, чтобы свести эти цифры к нулю», — добавил он.

Продолжая тему ограничительных мероприятий, Владимир Караник отметил, что ВОЗ изначально заявляла, что сам по себе карантин не самоцель. Это окно возможностей, которое позволяет сократить поступление пациентов в тот момент, когда система здравоохранения перегружена. И сегодня уже многие понимают, что нельзя мир остановить на 200 дней или на 12 недель и что это вирус, с которым нам придется жить дальше.

Вирус будет циркулировать в популяции, считает министр. «Да, он не вызывает тяжелых случаев заболевания по двум причинам: либо у наиболее уязвимых категорий людей уже сформировался иммунитет, либо вирус потерял свою вирулентность. Навсегда или на время и способен вернуться с новыми силами в ноябре-декабре — сегодня этого никто сказать не может», — добавил он.-0-

МИНЗДРАВ ОЖИДАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 НЕ РАНЬШЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА «Я хоть и оптимист и надеюсь, что вакцина появится достаточно рано, но, наверное, ожидать ее нужно не раньше следующего года именно для широкого клинического применения», — сказал министр здравоохранения Владимир Караник. https://www.belta.by/