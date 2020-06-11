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Египет 1 июля откроет границы для иностранных туристов, но по возвращении белорусов ждет карантин

12.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В список стран, по возвращении из которых не предусмотрена обязательная изоляция, не попали ни Турция, ни Тунис, ни Египет. Хотя турфирмы уже анонсируют первые заезды.



 Египет 1 июля возобновляет международное авиасообщение и открывает границы для иностранных гостей, курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявлены "чистой зоной", безопасной для туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Tez Tour в четверг.

"Власти Египта объявили о стимулирующих мерах по возобновлению въездного туризма. 1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение. Курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матруха объявлены "чистой зоной", то есть свободной от COVID-19", - сказали в принимающем офисе туроператора.

Как отметили в компании, власти страны разрешили в связи с открытием границ увеличить загрузку гостиниц до 75%. Туристам не рекомендуется употреблять еду или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности, а в случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом уведомить администрацию отеля. "В случае заболевания короновирусной инфекцией во время отдыха в Египте, туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в Египте фонда по борьбе с COVID-19", - подчеркнули в Tez Tour.

Кроме того, в аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало. Лицам, прибывающим из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. "В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа)", - пояснили в компании.
 
 
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В список стран, по возвращении из которых не предусмотрена обязательная изоляция, не попали ни Турция, ни Тунис, ни Египет. Хотя турфирмы уже анонсируют первые...
 
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