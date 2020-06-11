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Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином совместные проекты и международные вопросы
11.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александра Лукашенко провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает
Известно, что лидерам двух стран удалось обсудить двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня и вопросы взаимодействия в условиях пандемии.
Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе за доставленные в Беларусь защитные средства и особенно за поставку необходимого оборудования.
Напомним, что ранее
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Между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор.
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