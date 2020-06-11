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Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином совместные проекты и международные вопросы

11.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александра Лукашенко провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает «Интерфакс».

Известно, что лидерам двух стран удалось обсудить двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня и вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе за доставленные в Беларусь защитные средства и особенно за поставку необходимого оборудования.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с министром здравоохранения Владимиром Караником ситуацию с COVID-19. Глава государства отметил, что выбранный страной путь по борьбе с заболеванием эффективен и к нему могут присмотреться другие страны.



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Между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор.
 
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