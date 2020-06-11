Лукашенко обсудил с Си Цзиньпином совместные проекты и международные вопросы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александра Лукашенко провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает «Интерфакс» .

Известно, что лидерам двух стран удалось обсудить двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня и вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе за доставленные в Беларусь защитные средства и особенно за поставку необходимого оборудования.