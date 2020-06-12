Университет Джона Хопкинса опубликовал данные по смертности от COVID-19 в мире

Источник материала: ОНТ

Учёные всего мира продолжают спорить относительно показателей последствий COVID-19. В частности – что брать за основу: статистику по заражённым или данные по летальности? При этом медики признают: методология формируется в реальном времени, подробный анализ возможен только по окончании пандемии.





Что же касается летальности при коронавирусе (это процент умерших от числа заражённых), то здесь у Беларуси – самая низкая доля смертей. Это объясняется ранней диагностикой, эффективными мерами по изоляции заболевших и контактов, а также мерами по защите пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В опубликованном сегодня докладе университета Джона Хопкинса (это крупнейшее исследовательское учреждение США) в Беларуси среди стран-соседей, бывших республик СССР и референтных стран Европы и Северной Америки – самая низкая доля смертей. В нашей стране погибает всего 0,56% от общего числа заражённых коронавирусом. Следующая в рейтинге – Россия с результатом почти втрое хуже: 1,3% смертей от пациентов с COVID-19. Далее следуют Украина, Латвия, Чехия, Эстония, Литва и Польша. В Германии от коронавируса умирает почти 5% заражённых, в США – более 5,5%. Наихудшая ситуация – в Великобритании, Франции и Италии. Там – 15 из ста. Эти данные ещё раз подтверждают эффективность выбранной в Беларуси стратегии, где важна не общая цифра заболевших, а реальное спасение каждой жизни. Этого с первых дней пандемии требовал Президент. Результат очевиден.

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