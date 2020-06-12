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«Шахтер» не уступит БАТЭ, «Сити» одолеет «Арсенал», «Реал» разберется с «Валенсией». Наши прогнозы

12.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый в битве двух его нелюбимых команд в Англии ставит на победу «Манчестер Сити». Замглавреда TUT.BY Максим Гайко обращает внимание на несовершенство обороны БАТЭ накануне сшибки с солигорским «Шахтером», а спортивный журналист Кирилл Клименков уверен в благоприятном для мадридского «Реала» исходе поединка с «Валенсией».

Чалый: У Гвардиолы-учителя желание победить будет не меньшим, чем у его ученика Артеты

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Предыдущие пять ставок: ставка играет до 31.12.2020, прошла, не прошла,
не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал», который состоится 17 июня.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С нетерпением жду новых матчей моего любимого «Манчестер Юнайтед», что неразрывно связано с возвращением английской Премьер-лиги, чему я, безусловно, рад, — признается Сергей. — До приостановки чемпионата «МЮ» был на ходу: выдал серию из одиннадцати поединков без поражений во всех турнирах, причем в этот отрезок лишь трижды сыграл вничью.

Не уверен, что заданный Бундеслигой тренд, когда сильные и слабые команды остались таковыми и после паузы на время борьбы с пандемией, будет актуален для Англии с ее традиционно плотным футбольным календарем. История с карантином предоставила тренерским штабам команд время на осмысление уже случившегося и выработку предложений для наиболее уязвимых позиций. Соответственно, результаты-сюрпризы обязательно будут.

В первый игровой день после возобновления Премьер-лиги заклятый враг «МЮ» «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом», и именно на этот матч мне предстоит сделать ставку. «Арсенал» я, кстати, тоже не люблю из-за его тяги к контролю мяча, что идет в разрез с истинно британским вертикальным футболом.

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В очном противостоянии «горожан» и «пушкарей» букмекеры не верят в «Арсенал». К примеру, для классической ставки с победой фаворита (а в данном случае это «Сити») и тоталом больше 2,5 голов они дают коэффициент 1,69 — чрезвычайно мало. Из предложенных Parimatch ставок на игру я остановлюсь на варианте, при котором «Сити» победит и не пропустит: 2,65 — с таким коэффициентом интересно играть.

Объясню, почему так. В борьбе против неатлетичных команд вроде «Арсенала» «Сити» обычно чувствует себя хозяином положения. При достаточном давлении со стороны парней Хосепа Гвардиолы «Арсенал» посыплется, а любой другой исход сойдет за чудо имени Микеля Артеты — нового наставника «канониров» из штаба Гвардиолы в «Сити». Но, думаю, у Гвардиолы-учителя желание победить в предстоящем матче — первом после паузы, да еще и дома — будет не меньшим, чем у его ученика.

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