«Шахтер» не уступит БАТЭ, «Сити» одолеет «Арсенал», «Реал» разберется с «Валенсией». Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый в битве двух его нелюбимых команд в Англии ставит на победу «Манчестер Сити». Замглавреда TUT.BY Максим Гайко обращает внимание на несовершенство обороны БАТЭ накануне сшибки с солигорским «Шахтером», а спортивный журналист Кирилл Клименков уверен в благоприятном для мадридского «Реала» исходе поединка с «Валенсией».

Чалый: У Гвардиолы-учителя желание победить будет не меньшим, чем у его ученика Артеты

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Предыдущие пять ставок: ставка играет до 31.12.2020 , прошла , не прошла ,

не прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Арсенал», который состоится 17 июня.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С нетерпением жду новых матчей моего любимого «Манчестер Юнайтед», что неразрывно связано с возвращением английской Премьер-лиги, чему я, безусловно, рад, — признается Сергей. — До приостановки чемпионата «МЮ» был на ходу: выдал серию из одиннадцати поединков без поражений во всех турнирах, причем в этот отрезок лишь трижды сыграл вничью.

Не уверен, что заданный Бундеслигой тренд, когда сильные и слабые команды остались таковыми и после паузы на время борьбы с пандемией, будет актуален для Англии с ее традиционно плотным футбольным календарем. История с карантином предоставила тренерским штабам команд время на осмысление уже случившегося и выработку предложений для наиболее уязвимых позиций. Соответственно, результаты-сюрпризы обязательно будут.

В первый игровой день после возобновления Премьер-лиги заклятый враг «МЮ» «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом», и именно на этот матч мне предстоит сделать ставку. «Арсенал» я, кстати, тоже не люблю из-за его тяги к контролю мяча, что идет в разрез с истинно британским вертикальным футболом.