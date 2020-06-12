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Коронавирус в Беларуси: умерло почти 300 человек
12.06.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Количество положительных тестов в Беларуси достигло 52 тысячи 11.
Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Минздрава 12 июня.
Выздоровели и выписались из больниц 27 тысяч 760 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.
Скончались от COVID-19 298 человек, у которых, по определению Минздрава, наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.
За все время пандемии проведено 697 тысяч 11 тестов.
Таким образов, за сутки прибавилось 704 новых случая заражения, умерло 5 пациентов. Количество выздоровевших (1117) на 418 человек превышает количество зараженных.
В Беларуси
Министр здравоохранения Владимир Караник 12 июня
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Количество положительных тестов в Беларуси достигло 52 тысячи 11. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Минздрава 12 июня.
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