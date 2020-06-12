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Коронавирус в Беларуси: умерло почти 300 человек

12.06.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Количество положительных тестов в Беларуси достигло 52 тысячи 11.

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Минздрава 12 июня.

Выздоровели и выписались из больниц 27 тысяч 760 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Скончались от COVID-19 298 человек, у которых, по определению Минздрава, наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии проведено 697 тысяч 11 тестов.

Таким образов, за сутки прибавилось 704 новых случая заражения, умерло 5 пациентов. Количество выздоровевших (1117) на 418 человек превышает количество зараженных.

В Беларуси на 11 июня было зарегистрировано 51 тысяча 816 человек с официально подтвержденным коронавирусом.

Министр здравоохранения Владимир Караник 12 июня заявил, что уверен  в правильности белорусской модели лечения и борьбы с коронавирусной инфекцией. Он так попросил не упрекать власти, ведь официальная смертность в стране от коронавируса - она из самых низких в мире.

 
 
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Количество положительных тестов в Беларуси достигло 52 тысячи 11. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Минздрава 12 июня.
 
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