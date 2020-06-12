Коронавирус в Беларуси: умерло почти 300 человек

Количество положительных тестов в Беларуси достигло 52 тысячи 11.

Об этом сообщается на официальном телеграм-канале Минздрава 12 июня.

Выздоровели и выписались из больниц 27 тысяч 760 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Скончались от COVID-19 298 человек, у которых, по определению Минздрава, наблюдался ряд хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии проведено 697 тысяч 11 тестов.

Таким образов, за сутки прибавилось 704 новых случая заражения, умерло 5 пациентов. Количество выздоровевших (1117) на 418 человек превышает количество зараженных.

В Беларуси на 11 июня было зарегистрировано 51 тысяча 816 человек с официально подтвержденным коронавирусом.