Глава бюро ВОЗ: Беларусь все еще в стадии локальной передачи вируса, это достаточно серьезно

Источник материала: Tut.by

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев, отвечая на вопрос TUT.BY по поводу ситуации с COVID-19, отметил, что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация». Об этом он рассказал сегодня в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий во время акции по безвозмездной сдаче крови «Безопасная кровь спасает жизни».





«Нет пока признаков сезонности этого вируса»

— Как вы оцениваете тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в Беларуси? Часть экспертов говорят, что жара никак не влияет на вирус, в то же время видим, что люди расслабились и не соблюдают практически никакие санитарно-эпидемиологические меры. За счет чего может возникнуть это снижение? — поинтересовался TUT.BY у главы бюро ВОЗ.

— Говоря о ситуации с COVID-19, надо отметить, что Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация. Мы, действительно, видим с одной стороны, что с наступлением лета накопилась, может быть, какая-то усталость у людей, люди привыкли и перестают осознавать эту опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых регистрируемых случаев.

Тем не менее, надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие, как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

— Но за счет чего происходит снижение?

— Если смотреть на цифры, то в разгар эпидемии, в самом процессе, достаточно рано делать выводы, это сложно. Потому что нужен сбор данных и в какой-то степени ретроспективный анализ, в том числе, потому что методика стран по выявлению, фиксированию случаев отличается. Поэтому прямые сравнения могут ввести в заблуждение. Мы можем говорить на сегодня, что нет пока признаков сезонности этого вируса. То есть вирус распространяется и в странах с жарким климатом, и надеяться на то, что с приходом лета, он просто сам уйдет, пока не приходится.

Данные о некотором снижение количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать. Насколько снижение зависит от методики тестирования, количества проводимых тестов. Беларусь нарастила потенциал по лабораторному тестированию, в этом плане мы пока видим определенную стабилизацию, но необходимо наблюдать эти процессы в динамике и не расслабляться.





«Вопрос количества смертей интересует всех»

— У вас есть прогнозы, когда уже будут фиксироваться единичные случаи, и нам можно снять маски и жить обычной жизнью?

— Очень сложно сделать такие прогнозы. Мы можем ориентироваться на опыт других стран, в том числе постсоветских. Там наблюдался достаточно высокий уровень инфекции и рост новых случаев заболевания. После введения достаточно строгих ограничительных мер, количество случаев снижалось. Но вот вы видите, что сейчас в ряде стран, например, в Армении, Азербайджане, Северной Македонии, после снятия этих ограничений рост случаев пошел вверх. Это говорит о том, что население все еще восприимчиво к вирусу и необходимо комбинировать меры сдерживания, к которым относится тестирование, изоляция, лечение и отслеживание контактов, а также меры снижения вреда. То есть, если мы видим, что возможности системы здравоохранения подходят к пределу, и она не может справиться с потоком пациентов, необходимо рассмотрение введения каких-либо ограничительных мер. Наиболее правильный подход — комбинация этих мер.

— Как вы оцениваете то, как Минздрав предоставляет информацию населению? Достоверна ли это информации, особенно в части количества смертей? — также поинтересовались журналисты.

— По количеству смертей — это, конечно, вопрос, который интересует всех. Но здесь мы смотрим на статистику в целом многих стран и пришли к выводу, что прямое сравнение этих цифр, особенно показателя смертности — достаточно преждевременно. Это еще зависит от методики, которую используют страны при регистрации смертей, и, конечно, цифры будут меняться, потому что мы знаем, что ряд стран ретроспективно изменили эти показатели, поменяв критерии регистрации. На самом деле, возможно, более важно смотреть на тренды, динамику развития эпидемии.

Мы находимся в контакте с Министерством здравоохранения по поводу предоставления информации и одной из рекомендаций миссии ВОЗ, которая была в апреле, было поддерживание хорошего уровня информирования населения. Почему это важно? Вот мы только что говорили, что с приходом лета и, может быть, накоплением какой-то усталости, люди стали более расслабленно относиться к рекомендациям и это представляет риск. В этом плане постоянное информирование о рисках, ситуации, о мерах профилактики — никогда не помешает.





— То есть каких-то вопросов к информированию населения у вас нет?

— Согласно международным медико-санитарным правилам Министерство здравоохранения предоставляет в ВОЗ информацию о количестве новых случаев, смертей. Мы не верифицируем и не собираем параллельно эту информацию, просто напросто потому, что это прерогатива Министерства здравоохранения. Конечно, мы работаем с министерством по вопросу улучшения и стандартизации информации, чтобы можно было проводить сравнения.

«Невозможно протестировать всех, поэтому выделяют критерии: кого тестировать в первую очередь»

— Как вам кажется, нужно ли сегодня тестировать на COVID-19 людей с симптомами ОРВИ и без пневмонии?

— В связи с увеличением количества людей с симптомами и количества контактов, которые нужно отслеживать, нагрузка на систему здравоохранения очень возрастает. Каждый больной может иметь и десять контактов, по данным Минздрава, вы можете представить, что при ежедневном количестве в 800 и больше новых случаев, какое количество контактов нужно отработать. Ни одна система здравоохранения не выдержит отслеживания такого количества, если, особенно в сезон, исследовать абсолютно всех.

— Но я говорю о том, что у человека температура 37,1, пропало обоняние, насморк и болит горло, нет пневмонии. Человек может быть инфицирован коронавирусом, а его не тестируют.

— Теоретически, конечно, можно было бы предоставить такую услугу всем. Но мы живем в реальном мире и понимаем, что это просто невозможно. Средств и ресурсов нет. Все страны приходят к понимаю, что необходимо приоритезировать и выделять какие-то критерии: кого тестировать в первую очередь. Если возможность инфраструктуры системы здравоохранения позволяет, конечно, можно расширить этот список, в некоторых странах в некоторых регионах, например, в Италии тестируют всех как эксперимент, чтобы посмотреть уровень заболеваемости.

Напомним, на 12 июня в Беларуси 52 520 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 704 новых случая. Это самый низкий прирост за последние полтора месяца. Выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (1117 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов (плюс пять за сутки).

По новому приказу Минздрава от 5 июня № 615 «Об оказании медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19» тесты на COVID-19 делают контактам первого уровня — на 3−5-е сутки с момента контакта и повторно на 10−12-е сутки (если это исследование ПЦР) или на 13-е (если экспресс-тест). Также тесты по документу начинают делать и контактам второго уровня, если это дети в возрасте до 10 лет. После КТ органов грудной клетки или рентгена, при наличии типичной рентгенологической картины, подтверждающей пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-l9, пациентам также делают экспресс-тесты или ПЦР-исследование.