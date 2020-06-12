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Австралия начала третью фазу отмены ограничений, связанных с пандемией
12.06.2020 15:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. В Австралии в силу вступает третья фаза отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 июня возобновят работу некоторые спортивные объекты, а количество участников общественных мероприятий перестанут лимитировать. Кроме того, власти разрешат въехать в страну иностранным студентам. Правда, пока в качестве эксперимента и только в те штаты, которые откроют свои границы.
В Австралии уже вернулись к работе предприятия и учебные заведения, общественный транспорт выведен на маршруты, посетителей принимают парки, детские и спортивные площадки.
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Новости Австралии. В Австралии в силу вступает третья фаза отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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