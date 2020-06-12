Минздрав уточнил: 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран отменили с 11 июня

Источник материала: Tut.by

11 июня в Беларуси отменили 14-дневный карантин из-за COVID-19 после посещения многих европейских стран. Сегодня в редакцию TUT.BY начали приходить письма от читателей, которые рассказали, что приехали из Литвы и Сербии и им на границе все равно выдали бумаги о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Из списка, определенного постановлением Совета министров от 25 марта 2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Китай.

Люди, приехавшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в Беларусь. Ранее это делать было нужно.

Иностранным гражданам, прибывающим в Беларусь, рекомендовано иметь при себе справку на русском или английском языке об отрицательном результате ПЦР — исследования на COVID-19, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы.

Как пояснила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, решение вступило в силу с 11 июня. Однако пока что соответствующие указания доводятся до госорганов, которые отвечают за выдачу требований о соблюдении 14-дневной самоизоляции прибывших из-за рубежа. Тем белорусам и иностранцам, кому с 11 июня на границе выдавали документы о необходимости 14-дневной самоизоляции, при этом они приехали из страны, исключенной из списка Минздрава, проходить ее не надо.