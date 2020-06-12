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В Европе зафиксирован рекордный спад производства

12.06.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Европе фиксируют рекордный спад производства - таковы последствия пандемии коронавируса и введения карантина. В еврозоне промышленность сократилась на 17,1 %, а в Евросоюзе - на 17,3 %, без учета сезонных колебаний - это самые низкие показатели с середины 1990 годов.  Больше всего пострадала промышленность Венгрии и Люксембурга. Наименьшие потери понесли Финляндия, Мальта и Ирландия. В Германии, одной из ведущих экономик ЕС, в апреле промышленность сократилась на 21 %.
 
 
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В Европе фиксируют рекордный спад производства - таковы последствия пандемии коронавируса и введения карантина. В еврозоне промышленность сократилась на 17,1 %, а в...
 
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