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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Европе зафиксирован рекордный спад производства В Европе фиксируют рекордный спад производства - таковы последствия пандемии коронавируса и введения карантина. В еврозоне промышленность сократилась на 17,1 %, а в...

В Европе фиксируют рекордный спад производства - таковы последствия пандемии коронавируса и введения карантина. В еврозоне промышленность сократилась на 17,1 %, а в Евросоюзе - на 17,3 %, без учета сезонных колебаний - это самые низкие показатели с середины 1990 годов. Больше всего пострадала промышленность Венгрии и Люксембурга. Наименьшие потери понесли Финляндия, Мальта и Ирландия. В Германии, одной из ведущих экономик ЕС, в апреле промышленность сократилась на 21 %.