Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты в США, политическая кампания в Беларуси, пик коронавируса - темы "Клуба редакторов" Как протесты в США влияют на информационное поле всего мира? Обсуждают ведущие медиаэксперты нашей страны. Почему заокеанские беспорядки спровоцировали...

Как протесты в США влияют на информационное поле всего мира? Обсуждают ведущие медиаэксперты нашей страны. Почему заокеанские беспорядки спровоцировали санкционную воронку?А также окунемся в политический водоворот. Кто и зачем пытается использовать большую политическую кампанию в Беларуси как ширму? Что скрывается за личностью одного из претендентов в кандидаты? И еще заглянем за пик коронавируса. Последние цифры и только проверенные факты в "Клубе редакторов" сразу после