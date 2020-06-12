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Протесты в США, политическая кампания в Беларуси, пик коронавируса - темы "Клуба редакторов"
12.06.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКак протесты в США влияют на информационное поле всего мира? Обсуждают ведущие медиаэксперты нашей страны. Почему заокеанские беспорядки спровоцировали санкционную воронку?
А также окунемся в политический водоворот. Кто и зачем пытается использовать большую политическую кампанию в Беларуси как ширму? Что скрывается за личностью одного из претендентов в кандидаты? И еще заглянем за пик коронавируса. Последние цифры и только проверенные факты в "Клубе редакторов" сразу после
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Как протесты в США влияют на информационное поле всего мира? Обсуждают ведущие медиаэксперты нашей страны. Почему заокеанские беспорядки спровоцировали...
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