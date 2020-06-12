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Кому больше не нужно соблюдать самоизоляцию после приезда в Беларусь, рассказали в Минздраве

12.06.2020 19:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому больше не нужно соблюдать самоизоляцию после приезда в Беларусь, рассказали в Минздраве

Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, в которых регистрируются случаи заражения COVID-19 в настоящее время.

Так, из перечня, который определен постановлением белорусского правительства, исключили следующие государства:

Австрийская Республика;

Республика Албания;

Королевство Бельгия;

Республика Болгария;

Босния и Герцеговина;

Венгрия;

Федеративная Республика Германия;

Греческая Республика;

Королевство Дания;

Ирландия;

Исландия;

Королевство Испания;

Итальянская Республика;

Латвийская Республика;

Литовская Республика;

Княжество Лихтенштейн;

Великое Герцогство Люксембург;

Республика Мальта;

Республика Молдова;

Княжество Монако;

Королевство Норвегия;

Республика Польша;

Португальская Республика;

Румыния;

Республика Северная Македония;

Республика Сербия;

Словацкая Республика;

Республика Словения;

Финляндская Республика;

Французская Республика;

Республика Хорватия;

Черногория;

Чешская Республика;

Швейцарская Конфедерация;

Королевство Швеция;

Эстонская Республика;

Китайская Народная Республика.

Те, кто приехал из перечисленных стран, не должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию с момента прибытия в Беларусь.

Отмечается также, что иностранцам, которые приезжают в республику, советуют иметь при себе справку на русском или английском языке, которая подтверждает отрицательный результат теста на коронавирус. Анализ должен быть проведен не позже двух суток до даты пересечения границы.

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Министерство здравоохранения Беларуси обновило список стран, в которых регистрируются случаи заражения COVID-19 в настоящее время. Так, из перечня, который определен...
 
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