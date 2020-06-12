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Валерий Цепкало: «540 миллионов рублей было потрачено на Европейские игры с нулевым выхлопом»
12.06.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Валерий Цепкало, который планирует баллотироваться на пост президента Беларуси, поделился мнением об экономическом кризисе на фоне пандемии коронавируса. Также политик сообщил, что проводить Европейских игры в Минске было нецелесообразно.
«Китайцы представляют слово кризис двумя иероглифами: опасность и возможность. Опасность, да. Кризис возникает – и мы эту опасность знаем. А возможность для большинства стран мира, для политических элит – это оказалось возможностью продемонстрировать то, что деньги, которые мы платили государству, что они не просто тратились на бутафорские парады или на никому не нужные Европейские игры, которые вообще не имеют никакой квалификации: ни к чемпионату
Для большинства политических элит стран мира это возможность показать, что смотрите: вы платите налоги, предприятия платят налоги, люди платят налоги – государство эти налоги забирает, но когда возникает опасность, когда возникает в этом потребность, то государство начинает это отдавать, государство начинает помогать людям. И это, как мне кажется, является принципиальным моментом в данном случае», – сказал Цепкало на своем
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Валерий Цепкало, который планирует баллотироваться на пост президента Беларуси, поделился мнением об экономическом кризисе на фоне пандемии коронавируса.
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