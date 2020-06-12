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Названы признаки второй волны COVID-19

12.06.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы признаки второй волны COVID-19

Как распознать, что начинается вторая волна коронавируса, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, SARS-CoV-2, как и грипп – пневмотропный. Он поражает верхние дыхательные пути. После окончания пандемии COVID-19 поведение коронавируса будет напоминать сезонное поведение гриппа, считает эксперт.

Специалист добавил, что коронавирус отличается от других высокой заразностью, однако и это свойство с течением времени будет ослабевать.

Фото: pexels

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Как распознать, что начинается вторая волна коронавируса, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев, сообщает РИА Новости. По словам эксперта,...
 
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