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Названы признаки второй волны COVID-19
12.06.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Как распознать, что начинается вторая волна коронавируса, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев,
По словам эксперта, SARS-CoV-2, как и грипп – пневмотропный. Он поражает верхние дыхательные пути. После окончания пандемии COVID-19 поведение коронавируса будет напоминать сезонное поведение гриппа, считает эксперт.
Специалист добавил, что коронавирус отличается от других высокой заразностью, однако и это свойство с течением времени будет ослабевать.
Фото: pexels
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Как распознать, что начинается вторая волна коронавируса, рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев, сообщает РИА Новости. По словам эксперта,...
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