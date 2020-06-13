Популярный бар el Pushka заработал на новом месте. Узнали, почему он переехал

Источник материала: Tut.by

Латиноамериканский бар el Pushka , который работал на Герцена, 12, переехал на новое место. Теперь популярное заведение ждет гостей по адресу пл. Свободы, 23. TUT.BY побывал на открытии бара, а заодно расспросил его совладельца, что конкретно вынудило заведение переехать. Узнали и о том, как пандемию пережила украинская el Pushka — аналогичный проект во Львове .





Бар el Pushka — одно из самых успешных заведений столицы. Он проработал на Герцена четыре года, а в 2019 году даже получил «барный „Оскар“» в категории «Лучший этнобар». О переезде команда заведения сообщила месяц назад. Причину владельцы объясняли немногословно: не нашли взаимопонимания с арендодателем в сложившейся из-за коронавируса ситуации. В день новоселья TUT.BY попросил соучредителя «Пушки» Михаила Коноваленко более детально объяснить, почему культовый бар решился на переезд.

«Нам предложили искусственно поддерживать бизнес, а в конце года оплатить аренду вдвойне»

Михаил КоноваленкоСовладелец el Pushka, бармен

Помещение под el Pushka на Герцена команда арендовала у государственного предприятия «Мінская спадчына». Но субарендой здания занимались компаньоны Михаила — они же соучредители бара. Именно с ними у собеседника и случился конфликт. В ситуации с пандемией бизнесмен хотел получить арендные каникулы на пару месяцев, но в этом ему отказали.

— Тогда мы со своей стороны предложили рассмотреть какую-то скидку, — объясняет Михаил. — На это компаньоны тоже не пошли. Единственное, что нам готовы были дать, — это рассрочку платежа. Образно говоря, нам предложили искусственно поддерживать бизнес, а в конце года в любом случае оплатить аренду вдвойне. Мы брать на себя такую ответственность не решились.





У партнеров была договоренность, что совладелец бара каждый месяц будет выплачивать компаньонам дивиденды — процент от заработанной суммы.

— Дивиденды перестали им поступать, потому что сократился поток посетителей и мы не могли выполнять свои обязательства. В итоге не нашли общей точки по нашим долям. Сейчас у нас есть еще какие-то договоренности, мы до конца года свои обязательства выполним, они — свои. И, я думаю, все это забудут и останутся довольны, что все так получилось.

— Существенно ли отличается стоимость аренды за «квадрат» на Герцена и тут, на Свободы?

— Нет, не намного. Сейчас мы арендуем помещение у профсоюзов. Если сравнивать, стоимость аренды примерно на том же уровне, что у «Мiнскай спадчыны», чуть-чуть выше. Зато тут нам пошли навстречу и дали скидку 30% на первые два месяца. Это какая-никакая, но помощь.





«На переезд мы потратили где-то 40% от того, что вложили в открытие первого бара»

Решение переехать с «намоленного» места далось команде непросто. Собеседник говорит, что они долго размышляли, как им быть, но в итоге подошли к этому вопросу «философски».

— Наверное, это новый виток в нашей истории, пора было взбодриться и сделать что-то новое, интересное. В общем, было сложно, но потом все пришли к тому, что переезд даже пойдет нам на пользу.

Владельцы рассматривали и другие варианты, куда можно было бы переехать. Но только в районе Верхнего города.

— Как оказалось, тут почти не было предложений. Наши соучредители до этого брали в аренду помещение на Свободы, 23, у них в связи с коронавирусом бизнес не пошел, они решили закрываться и как раз предложили нам «зайти» сюда. Поэтому мы долго не искали новые помещения. Хотели найти место именно в этой округе, чтобы людям было проще до нас добраться. Чтобы тем, кто привык ходить в «Пушку, не пришлось ехать на условную Октябрьскую.





Вообще, в переезде бизнесмен находит сразу несколько плюсов.

— Первые дни мы переживали, что съезжаем с перекрестка, где нас все знали, куда многие забегали на рюмочку. Но когда мы начали присматриваться к новому месту, то заметили очевидные плюсы. Во-первых, здесь легче вызвать такси, можно прямо из бара увидеть, когда оно подъехало. И вообще, отсюда люди начинают свой поход по барам и здесь же, как правило, заканчивают.

Более того, в конце июня или начале июля у бара появится собственный летний дворик, где планируются масштабные вечеринки с приглашенными артистами. А в будущем, возможно, здесь заработают фудтраки с уличной едой.





Еще одним плюсом Михаил называет то, что новое помещение немного больше предыдущего — на десять метров, к тому же здесь выше потолки. По словам собеседника, это ощутимый бонус:

— Как будто бы и дышать легче, и гостей поместится больше, и танцы можно устраивать раскрепощенней (смеется).

Сама концепция бара не поменяется. Именно это и было целью команды — максимально сохранить ту атмосферу, которая создавалась в заведении на Герцена и была его визитной карточкой. Со временем, отмечает совладелец, здесь будут добавлять что-то новое в силу возможностей, появившихся с двориком.

— Готовы озвучить, сколько потратили на переезд?

— Я, в принципе, ничего не скрываю, но мы еще не подсчитали общие затраты. На переезд мы потратили где-то 40% от того, что в первый раз вложили в открытие бара на Герцена. Затраты пошли на перенос коммуникаций, мы по-другому расположили барную стойку, полностью перекрасили новое помещение, докупили какую-то мебель и оборудование, потому что помещение побольше предыдущего.





— Кстати, заметили тенденцию, что некоторые культовые бары не боятся переезжать на новое место? «Банки-бутылки», например, «Пена дней». С чем вы это связываете?

— Bobo объявили, что тоже переезжают. Насколько я знаю, все упирается в высокую стоимость аренды. Вообще, переездов не так много — пять или шесть, — но это показывает, что в основном арендодатель и арендатор находят компромисс, раз остальные заведения остались в тех же локациях. Кризис показал, что арендодатель должен быть компаньоном, который готов договариваться, иначе люди вынуждены переезжать.

— Это говорит о том, что бар — это не только стены?

— Конечно, это еще и люди. Наша сфера называется сферой гостеприимства, а его проявляют не стены, а люди. Главная задача была сохранить команду, которая создает атмосферу в баре, с чем мы справились. Стены — не главное.

Но и место играет роль. Вспомним хотя бы заведение Mixto от команды «Пушки», которое не прижилось в локации напротив КГБ и закрылось. Михаил не отрицает, что там были допущены внутренние ошибки, дело не только в месте. Зато, говорит, ошибки команда признала, а еще получила полезный опыт, пусть он и обошелся ей очень дорого.





К слову, филиал минского бара el Pushka, который заработал во Львове в конце прошлого года, с карантинных каникул пока не вернулся.

— Львовский бар был полностью закрыт в апреле и мае, с июня разрешили отдавать заказы с собой либо работать на террасе при условии, что столы будут расположены на расстоянии в полтора метра. Мы пытаемся что-то придумать, чтобы людям было интересно прийти на террасу. Вижу, что тенденция позитивная, но в целом все идет сложно. Львов очень зависим от туристов — сейчас их там нет. Это сильно влияет на все финансовые показатели и на финансовую модель, так что все придется разрабатывать заново. Но теплится надежда, что скоро и в бар можно будет запустить людей, и туристы приедут.

Кстати, львовский арендодатель пошел на уступки и дал бизнесменам небольшую скидку, но на арендные каникулы не согласился.

«Для малого ресторанного бизнеса помощи со стороны не предусмотрено»

В целом, делится Михаил, пока сложно судить, прошли ли тяжелые времена для ресторанного бизнеса.

— Мы вообще не понимаем, в какой ситуации сейчас находимся. Мы еще ни разу не работали после того, как закрылись на Герцена. Сегодня-завтра, надеюсь, будут показательными. Потому что отзывов от гостей много, желающих прийти на новое место тоже много. Надеемся на лучшее, но пока не могу заявлять, что все наладилось.

— Но вы рискнули сейчас открываться, несмотря ни на что?

— Да, потому что и так мы уже полтора месяца не работали. У нас был ремонт, пришло время платить за аренду, надо как-то зарабатывать. Долги перед новым арендодателем накапливаются, и мы могли бы войти в точку невозврата, если бы еще месяц не открывались. Да и команда бы вся разошлась.



Команда проекта

Скорый перезапуск проекта совладелец связывает еще и с тем, что, по его словам, всем четко дали понять, что для малого ресторанного бизнеса пока никакой помощи со стороны не предусмотрено.

— Значит, надо действовать, раз и государство не против, и рестораны имеют право работать, и, как мы видим, люди начинают выбираться в город. Каждый уже на себя берет ответственность.

Кстати, об ответственности. Для тех, кто беспокоится о коронавирусе, но сидеть дома не хочет, в баре предусмотрены антисептики, все члены команды будут в масках. А на входе гостям будут мерить температуру.

— Понятно, что тому, кто побаивается этого всего и у кого в семье есть пожилые люди, я не советую посещать вечеринки. А есть и те, кто переболел, кто уверен, что у него иммунитет, и так далее. Вот этих людей мы будем рады видеть.

Бар el Pushka Когда: вторник, среда, четверг и воскресенье — с 18.00 до 02.00, пятница и суббота — с 18.00 до 04.00

Где: пл. Свободы, 23 Некоторые позиции меню: — Кубано сэндвич — 10 рублей — Такос — 10 рублей — Начос — 9 рублей — Вяленые томаты — 5 рублей — Американо — 3 рубля — Мате — 4 рубля

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