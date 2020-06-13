Есть новые профессии. С 15 июня стартует приемная кампания в учреждения профессионально-технического образования

Источник материала: Вороновская газета





В этом году учреждения профтех-образования открывают набор по пяти новым для региона квалификациям. Так, в Слонимском профессионально-техническом колледже сельскохозяйственного производства можно получить профессию формовщика колбасных изделий. Две специальности – контролера станочных и слесарных работ, а также станочника – предлагает абитуриентам Гродненский колледж техники, технологий и дизайна. Машинистов компрессорных установок и машинистов насосных установок будут готовить в Гродненском профессионально-техническом колледже коммунального хозяйства.

В целом рабочие профессии можно получить в 23 учреждениях проф-техобразования, где открыт набор по 72 квалификациям. Традиционно самыми востребованными профессиями являются такие как парикмахер, повар, кондитер, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомобилей, оператор почтовой связи, страховой агент.

Документы для поступления в учреждения профессионально-технического образования можно подать с 15 июня по 20 августа. Зачисление проходит по конкурсу среднего балла документа об образовании. Итоги зачисления будут известны 25 августа. Всего в этом году планируется принять 2829 человек.





Что касается учреждений среднего специального образования, вступительная кампания здесь начнется 20 июля. С 20 по 31 июля принимают документы у выпускников базовой школы на бюджетную форму обучения, на платную – до 14 августа. Выпускники средней школы смогут подать документы с 20 июля по12 августа на бюджетные места, с 20 июля по 18 августа – на платные.

Учащимися учреждений среднего специального образования в этом году могут стать порядка 4 тысяч человек. Для них доступны две новые специальности: «Маркетинг» в Гродненском колледже техники, технологий и дизайна и в Новогрудском торгово-экономическом колледже – «Программное обеспечение информационных технологий». Кроме того, увеличен прием на дневную бюджетную форму обучения на специальности медицинского профиля. В учреждения среднего специального образования прием будет осуществляться преимущественно по конкурсу среднего балла документа об образовании. Однако есть исключения. – При поступлении на специальности, по которым конкурс в предшествующем году составил более 1,5 человека, либо на специальности, набор по которым в предыдущем году не осуществлялся, предъявляют сертификаты ЦТ, – рассказали в главном управлении образования облисполкома. – Кроме того, для поступления на отдельные специальности Гродненского и Лидского музколледжей, Гродненского колледжа искусств, Гуманитарного и Волковысского колледжей ГрГУ имени Янки Купалы, а также Гродненского политехнического колледжа абитуриенты сдают вступительные экзамены.

Подробную информацию об условиях поступления, планах набора и необходимых документах можно найти на сайтах учреждений образования, также там работают прямые линии. Во время вступительной кампании в учреждениях образования будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры по профилактике инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by/