У 14 процентов протестированных россиян нашли антитела к коронавирусу

Источник материала: Tut.by

У 14 % жителей России, у которых были взяты анализы на антитела, был обнаружен иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс.



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Всего, по словам Голиковой, почти 650 тысяч человек было протестировано методом иммуноферментного анализа, а у 14 процентов из них был обнаружен иммунитет к коронавирусу. Больше всего протестированных — 88 процентов — из Москвы, но подобная проверка на антитела уже проводится также в 47 регионах России.

«Сейчас Роспотребнадзор активно готовится к популяционному исследованию в субъектах РФ. Мы надеемся, что это поможет нам понять, насколько глубоко вирус проник в нашу популяцию, и насколько наше население уже естественным путем защищено», — заявила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что за пределами столицы подобное исследование было начато с задержкой, потому что коронавирус раньше появился в Москве, чем в регионах.

Также она рассказала, что на первом этапе исследования у 16,5 процента московских медиков были выявлены антитела к коронавирусу, при этом было обследовано 15,5 тысяч человек из 60 медучреждений. Повторное тестирование показало наличие антител у 32,4 процента сотрудников, причем у 21 процента они выявлены повторно, а у 11,4 процента впервые.