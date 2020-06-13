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Украина открыла границы для белорусов. Но есть нюансы

13.06.2020 21:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кабинет министров Украины в пятницу, 12 июня, принял несколько решений, которыми изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Некоторые из белорусов уже попытались въехать в Украину, и были озадачены тем, что их не пускают. Объясняем нюансы.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

1. Не сразу

Как объяснили нам в Госпогранслужбе Украины, постановление принято, но оно вступает в силу с 15 июня. Это время необходимо для того, чтобы довести новые правила для всех сотрудников, а также дать время на подготовку всем смежным службам.

2. Страховка

Иностранцев, в том числе белорусов пустят. Но только при наличии страховки. Такое положение было и раньше, но не все его соблюдали. Сейчас же, во время пандемии, в Украину не будут впускать иностранцев без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

3. Карантин

По приезду в Украину белорусы должны будут отбыть двухнедельный карантин в обсервации.

«Обеспечить транспортировку лиц от пунктов пропуска через государственную границу в обсерваторы правительство обязало областные и Киевскую городскую государственные администрации», — отметили в Госпогранслужбе Украины.

Обсервация для белорусов обязательна — это касается всех иностранцев, которые приедут в Украину из стран, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. На данный момент этот показатель в Беларуси превышает 250 случаев на 100 тысяч населения.

4. Кого в карантин не отправят?

Обсервации не подлежат:

  • граждане (подданные) государств с широким распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней;
  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием украинского электронного сервиса «Действуй дома».

Напомним, в данный момент на белоруско-украинской границе открыты пять международных пунктов пропуска: «Сеньковка» — «Веселовка», «Новые Яриловичи» — «Новая Гута», «Славутич» — «Комарин», «Выступовичи» — «Новая Рудня», «Доманово» — «Мокраны».

В остальных пунктах пропуска в соответствии с распоряжением правительства в связи с введением карантинных мероприятий на государственной границе Украины временно прекращено сообщение с сопредельными странами, в том числе и с Беларусью.

Украина закрыла границы на въезд 16 марта: иностранцы и лица без гражданства не могут пересечь границу, в том числе и в рамках транзитного проезда. Ограничение не касалось граждан Украины, возвращающихся домой.

 
 
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Некоторые из белорусов уже попытались въехать в Украину, и были озадачены тем, что их не пускают. Объясняем нюансы.
 
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