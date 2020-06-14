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Несколько стран Европы подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19
14.06.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний AstraZeneca на поставку вакцины против
Контракт рассчитан на 400 млн доз вакцины, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Экспериментальная фаза должна завершиться осенью. По словам Роберто Сперанца, первая партия вакцины поступит к концу этого года.
"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы", - считает он.
"Это соглашение обеспечит доступ сотен миллионов европейцев к вакцине после одобрения. Мы надеемся, что вакцина станет доступной быстро", - прокомментировал событие главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.
Ранее Европейская комиссия получила от правительств ЕС мандат на проведение переговоров о предварительных закупках перспективных вакцин от
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Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний AstraZeneca на поставку вакцины против коронавируса,...
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