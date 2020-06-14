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Несколько стран Европы подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

14.06.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний AstraZeneca на поставку вакцины против коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Несколько стран Европы подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

Контракт рассчитан на 400 млн доз вакцины, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Экспериментальная фаза должна завершиться осенью. По словам Роберто Сперанца, первая партия вакцины поступит к концу этого года.

"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы", - считает он.

"Это соглашение обеспечит доступ сотен миллионов европейцев к вакцине после одобрения. Мы надеемся, что вакцина станет доступной быстро", - прокомментировал событие главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

Ранее Европейская комиссия получила от правительств ЕС мандат на проведение переговоров о предварительных закупках перспективных вакцин от коронавируса.

 
 
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  Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний AstraZeneca на поставку вакцины против коронавируса,...
 
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