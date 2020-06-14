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Пинский райисполком принял решения об отсрочках и рассрочках уплаты налогов

14.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский райисполком принял решения об отсрочках и рассрочках уплаты налогов

Предприятиям общепита, транспорта и индивидуальному предпринимателю Пинского района предоставлена возможность заплатить налоги позже и в рассрочку

Пинский райисполком принял решения об изменениях установленных срока уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет. Документы направлены на практическую реализацию предусмотренных президентским указом мер поддержки компаний отдельных отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Рабочая группа по рассмотрению вопросов поддержки экономики при райисполкоме инициировала принятие местными властями решения по предоставлению преференций ряду субъектов хозяйствования.

Возможность заплатить налоги позже и в рассрочку дали отдельным предприятиям общепита, транспорта и индивидуальному предпринимателю. Им предоставлены отсрочки с 22-23 апреля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. и рассрочки с 1 октября по 31 декабря 2020 г. подлежащих уплате налогов с погашением равными долями не позднее последнего рабочего дня месяца. Общая сумма рассрочки по указанным решениям составила 1 135,78 рублей.

Проценты за пользование отсрочкой, рассрочкой не начисляются.

Отсрочка, рассрочка действуют при условии своевременной и полной уплаты в период их предоставления текущих платежей по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджет, контролируемым налоговыми органами, а также платежей в погашение сумм налога при упрощенной системе налогообложения, по которому предоставлены отсрочка, рассрочка.

При нарушении данного условия субъект хозяйствования утрачивает право пользования отсрочкой, рассрочкой, а суммы платежей, в отношении которых они предоставлены, взыскиваются за весь период пользования ими с начислением пеней в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, начиная со дня утраты такого права.

По информации Пинского райисполкома

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