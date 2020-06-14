Ученые: Мутация может сделать коронавирус более заразным









Ученые обеспокоены тем, что новый коронавирус мутировал и ему стало легче заражать людей. Как отмечают исследователи, мутация влияет на остроконечный белок — структуру снаружи вируса, которую он использует для проникновения в клетки. Если предположение подтвердится, это будет первый случай, когда кто-то продемонстрирует, что изменения в вирусе имеют значение для пандемии.





Возможно, полученные данные объясняют легкое распространение коронавируса по всей Америке, отметил в комментарии CNN вирусолог, председатель научного центра Access Health International Уильям Хезелтайн. По его мнению, проведенные исследования важны, поскольку показывают, что вирус может измениться в свою пользу и, возможно, в пользу человека.