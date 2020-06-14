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Беременная туркменская студентка из-за пандемии застряла в Витебске, здесь и родила. С приданым помог вуз

14.06.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском технологическом университете произошла непростая, но очень добрая история. Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников из Туркменистана (а всего их в Беларуси, кстати, оказалось более двухсот). Но одной из студенток помощь нужна была чуть больше, чем другим. Девушка была беременна, прилетела в белорусский город на сессию, распланировав все так, чтобы вернуться в свою страну до родов. Но 20 марта Туркменистан закрыл границы — а студентка оказалась отрезанной от близких, без их поддержки, в том числе, и материальной. На помощь пришли преподаватели и сотрудники университета, которые собрали для будущей мамы все необходимое. Малышку и маму уже выписали из роддома, о приданом позаботились в университете. Там говорят, что все собирали, как родным.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Во второй половине марте Туркменистан закрыл границы и ограничил внутреннее перемещение своих граждан. По официальной информации, в стране нет ни одного зараженного коронавирусом человека. Ориентировочно до 20 июня в Ашхабад не летают самолеты «Белавиа», местная же авиакомпания «Туркменские авиалинии» с 19 марта временно приостановила выполнение всех международных авиарейсов. Также приостановили авиасообщение с Туркменистаном и все иностранные авиакомпании.

Так туркменские заочники после сессии остались в Беларуси.

— Наши студенты из Туркменистана — это взрослые люди, которые работают у себя на родине. К нам прилетают за знаниями. Так получилось, что в марте их страна из-за пандемии закрыла границы. Студенты уже должны были возвращаться обратно, но им пришлось остаться здесь, — рассказывает декан заочного факультета Витебского технологического университета Елена Ковальчук. — 24 марта у них закончилась сессия. И вот так получилось, что авиасообщения нет. Дома у многих остались семьи, близкие и работа.

Она говорит, что сотрудники университета, понимая в какой сложной и неординарной ситуации оказались люди, как могут, помогают своим студентам: устроили в общежитие после сессии, организовали питание. Трудность еще и в том, что суммы денежных переводов из Туркменистана для граждан страны, которые находятся за границей, ограничены.

Особенно это все ударило по одной студентке — беременной гражданке Туркменистана

 — Она предполагала, что успеет вернуться домой до родов. Однако вот как все получилось. Это ее первый ребенок, муж остался в Туркменистане. Хорошо, что рядом есть еще девочки из ее группы, которые ей тоже помогают с уходом за новорожденной, — говорит Елена. — А еще так интересно вышло: сама эта девушка родилась в Москве, где учились тогда ее родители, и вот любопытный поворот — она свою девочку родила в Беларуси.

В университете девушке собрали все, что необходимо на первое время: коляску, кроватку, одежду и средства по уходу за новорожденной. Собирали приданое за свои деньги сотрудники и преподаватели вуза.

5 июня студентку с дочерью выписали из роддома.

 — Мы сказали ей, что если нужна будет еще какая-то помощь, то мы всегда рядом, — говорят в университете.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Витебском технологическом университете произошла непростая, но очень добрая история. Она о том, как в Витебске из-за коронавируса застряли 45 студентов-заочников...
 
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