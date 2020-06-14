Ученый рассказал, можно ли заразиться в бассейне коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Вода в бассейне не может представлять угрозы для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при ее обработке. Об этом рассказал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов телеканалу « Звезда ».

Также Фролов порекомендовал обязательно принимать душ до и после плавания в бассейне, чтобы полностью исключить возможность заражения COVID-19. По его словам, если вирус и попадет на тело, то в душе он смоется.

«Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнул специалист.

Фото: pixabay

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