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Ученый рассказал, можно ли заразиться в бассейне коронавирусом

14.06.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученый рассказал, можно ли заразиться в бассейне коронавирусом

Вода в бассейне не может представлять угрозы для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при ее обработке. Об этом рассказал специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов телеканалу «Звезда».

Также Фролов порекомендовал обязательно принимать душ до и после плавания в бассейне, чтобы полностью исключить возможность заражения COVID-19. По его словам, если вирус и попадет на тело, то в душе он смоется.

«Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнул специалист.

Фото: pixabay

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Вода в бассейне не может представлять угрозы для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при ее обработке. Об этом рассказал специалист...
 
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