Гендиректор «Ротора» о том, что клуб расстанется с Хацкевичем из-за того, что он тренировал киевское «Динамо»: «Мы спортом занимаемся, а не политикой»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды , но не из-за спортивных результатов.

— Какова вероятность, что Хацкевич в ближайшее время покинет «Ротор»?

— Нет, такой вероятности нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается.

— Появились предположения, что «Ротор» может расстаться с Хацкевичем, так как ранее он несколько лет тренировал киевское «Динамо»...

— Мы спортом занимаемся, а не политикой. И такие варианты не рассматриваем. Александр Николаевич работает в футбольном клубе «Ротор». Не знаю, откуда появляются слухи... Не знаю даже, что тут можно комментировать. Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе, – сказал Рекечинский.

Белорусский специалист возглавил волгоградцев в декабре прошлого года.

Под его руководством команда провела два матча, набрала четыре очка и заняла первое место в первом дивизионе. Напомним, РФС принял решение не доигрывать сезон в ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Таким образом получил право выступать в РПЛ. Предыдущим местом работы Хацкевича было киевское «Динамо».