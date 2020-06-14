ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендиректор «Ротора» о том, что клуб расстанется с Хацкевичем из-за того, что он тренировал киевское «Динамо»: «Мы спортом занимаемся, а не политикой»

14.06.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал  информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Александром Хацкевичем, но не из-за спортивных результатов.

— Какова вероятность, что Хацкевич в ближайшее время покинет «Ротор»?

— Нет, такой вероятности нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается.

— Появились предположения, что «Ротор» может расстаться с Хацкевичем, так как ранее он несколько лет тренировал киевское «Динамо»...

— Мы спортом занимаемся, а не политикой. И такие варианты не рассматриваем. Александр Николаевич работает в футбольном клубе «Ротор». Не знаю, откуда появляются слухи... Не знаю даже, что тут можно комментировать. Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе, – сказал Рекечинский.

Белорусский специалист возглавил волгоградцев в декабре прошлого года.

Под его руководством команда провела два матча, набрала четыре очка и заняла первое место в первом дивизионе. Напомним, РФС принял решение не доигрывать сезон в ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Таким образом «Ротор» получил право выступать в РПЛ. Предыдущим местом работы Хацкевича было киевское «Динамо».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Александром Хацкевичем,...
 
Новости дня
Новости
 
Третий рекорд Гиннесса установил Максим Трухоновец из Давид-Городка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика