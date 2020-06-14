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Гендиректор «Ротора» о том, что клуб расстанется с Хацкевичем из-за того, что он тренировал киевское «Динамо»: «Мы спортом занимаемся, а не политикой»
14.06.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды
— Какова вероятность, что Хацкевич в ближайшее время покинет «Ротор»?
— Нет, такой вероятности нет. Вопрос с отставкой Хацкевича не рассматривается.
— Появились предположения, что «Ротор» может расстаться с Хацкевичем, так как ранее он несколько лет тренировал киевское «Динамо»...
— Мы спортом занимаемся, а не политикой. И такие варианты не рассматриваем. Александр Николаевич работает в футбольном клубе «Ротор». Не знаю, откуда появляются слухи... Не знаю даже, что тут можно комментировать. Мы готовимся к сезону. Хацкевич в клубе, – сказал Рекечинский.
Белорусский специалист возглавил волгоградцев в декабре прошлого года.
Под его руководством команда провела два матча, набрала четыре очка и заняла первое место в первом дивизионе. Напомним, РФС принял решение не доигрывать сезон в ФНЛ из-за пандемии коронавируса. Таким образом
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Гендиректор «Ротора» о том, что клуб расстанется с Хацкевичем из-за того, что он тренировал киевское «Динамо»: «Мы спортом занимаемся, а не политикой»
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Александром Хацкевичем,...
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